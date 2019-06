Sea Watch | Salvini | Deve andare a Tripoli

blogo

(Di giovedì 13 giugno 2019) La guardia costiera della Libia per la prima volta a assegnato un porto d sbarco a una nave di una Ong, la Sea, che ieri ha soccorso 52 migranti in zona Sar libica. È stato segnalato per lo sbarco il porto di, probabilmente d'accordo con il ministero dell'Interno italiano. Il ministro Matteoha detto:"La nave illegale, dopo aver imbarcato 52 immigrati in acque libiche, si trova ora a 38 miglia dalle coste libiche, a 125 miglia da Lampedusa, a 78 miglia dalla Tunisia e a 170 miglia da Malta. Le autorità libiche hanno assegnato ufficialmentecome porto più vicino per lo sbarco. Se la nave illegale Ong disubbidirà, mettendo a rischio la vita degli immigrati, ne risponderà pienamente"In praticavorrebbe applicare le nuove norme previste dal decreto sicurezza bis, che tuttavia non è ancora entrato in vigore, essendo stato approvato in Consiglio dei ...

