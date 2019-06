Quattordicesima pensione 2019 | quando arriva | importo e a chi spetta

termometropolitico

(Di giovedì 13 giugno 2019)e a chilanele a chi? Giunti ormai in estate, è infatti giunto il momento di pensare a una mensilità supplementare che arriverà sull’assegno pensionistico. E così, il mese di luglio, arriverà con un po’ di liquidità in più sul conto postale o bancario, ma non per tutti. Andiamo quindi a riepilogare tutto quello che c’è da sapere sullamensilità riservata ai pensionati.e a chiLamensilità sull’assegno pensionistico ha due date di arrivo: a luglio, per i soggetti che maturano i requisiti entro il 31 luglio dell’anno, oppure a dicembre per chi perfeziona i requisiti a partire dal 1° agosto. Tuttavia lanona tutti. Bisogna infatti rire ...

infoitinterno : Pensione di reversibilità e quattordicesima: gli importi nel 2019 - Investireoggi : Pensione invalidità e accompagnamento: spetta la quattordicesima? - valeriovaleri48 : #Pensione, quattordicesima mensilità: a chi spetta, importi e data di pagamento -