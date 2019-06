MotoGp – Ducati | 10 cose da sapere prima del GP di Catalogna a Montmelò

MotoGp - il piano diabolico di Petrucci e Dovizioso : in Ducati nasce l’alleanza anti-Marquez : Presenti entrambi a Misano per la tappa del campionato DTM, Dovizioso e Petrucci sono tornati a parlare del Gp del Mugello vinto dal ternano La vittoria ottenuta al Mugello, la prima in carriera, è ancora ben impressa nella mente di Danilo Petrucci e ci resterà per molto tempo. Il ternano è riuscito a beffare sia Marc Marquez che il compagno di squadra Dovizioso, salendo sul gradino più alto del podio nella gara più attesa della ...

MotoGp - splendido regalo al Mugello per Dovizioso e Petrucci : consegnate ai piloti due Ducati MIG-RR : In occasione del week-end del Mugello, i due piloti Ducati hanno ricevuto una E-MTB ciascuno per godersele nel tempo libero Il Gran Premio d’Italia al Mugello è stata l’occasione per consegnare ad Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci due nuovissime Ducati MIG-RR. I due piloti ufficiali del team Mission Winnow Ducati avranno a disposizone le E-MTB per completare il loro allenamento e godersi il tempo libero. La Ducati MIG-RR è una E-MTB da ...

MotoGp - Marquez prova a mettere zizzania in casa Ducati : “Petrucci è più veloce di Dovizioso…” : Il pilota della Honda ha parlato della situazione che si respira in casa Ducati, provando a mettere zizzania tra Petrucci e Dovizioso Momento positivo per Marc Marquez, il campione del mondo in carica guida la classifica mondiale piloti, precedendo Dovizioso e Rins rispettivamente di 12 e 27 punti. Alessandro La Rocca/LaPresse Un gap tranquillizzante da cui però lo spagnolo non si fa tentare, preferendo rimanere con i piedi per terra e ...

MotoGp - Claudio Domenicali : “La Ducati crede in Danilo Petrucci - Jorge Lorenzo? Un uomo solo” : E qui la festa? Non ci sarebbe neanche il caso di chiederlo dopo il primo e terzo posto del GP d’Italia 2019 della Ducati, sesta prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato del Mugello Danilo Petrucci si è potuto fregiare del primo successo nella classe regina, rispondendo in pista alle tante critiche nei suoi confronti relativamente al proprio ruolo in sella alla GP19. Il pilota umbro ha risposto presente e forse la squadra di Borgo ...

MotoGp - GP Italia 2019 : vittoria agrodolce per la Ducati. Petrucci in trionfo - ma Dovizioso perde altri punti da Marquez : La Ducati vince il Gran Premio d’Italia 2019 della MotoGP e completa il proprio tris al Mugello. Sulla pista toscana, infatti, la scuderia di Borgo Panigale vince da tre anni di fila e, aspetto davvero particolare, lo ha fatto con tre piloti differenti. Il primo è stato Andrea Dovizioso nel 2017, quindi Jorge Lorenzo un anno fa, prima del trionfo di Danilo Petrucci di oggi. Il pilota ternano ha, con pieno merito, centrato il primo successo ...

MotoGp - Valentino Rossi schietto : “Petrucci stava per far piangere anche me. Se rimpiango la Ducati? Vi dico che…” : Il pilota della Yamaha ha commentato il Gran Premio d’Italia, che lo ha visto uscire di scena verso metà gara per colpa di una scivolata Giornata da dimenticare per Valentino Rossi, che ha chiuso in maniera pessima un week-end cominciato malissimo. Il diciottesimo posto ottenuto in qualifica non ha di certo aiutato il Dottore nel Gp del Mugello, considerando prima il contatto con Mir e poi la scivolata, che ha messo fine anzitempo ...

MotoGp - Risultato Warm-up GP Italia 2019 : Marc Marquez sempre al comando - Ducati e Suzuki inseguono - le Yamaha faticano : Marc Marquez (Honda) non lascia nulla di intentato e, dopo aver centrato la pole position nella giornata di ieri, fa segnare il miglior tempo anche nel corso del Warm-up del Gran Premio d’Italia 2019 della MotoGP. Lo spagnolo sembra avere le idee chiare e puntare con grande decisione alla sua seconda vittoria in carriera sulla pista toscana nella classe regina, ed ora starà agli avversari, Ducati in primis, provare a fermare il suo ...

MotoGp - Lorenzo svela : “la Honda deve seguirmi - in Ducati ancora usano il mio serbatoio” : Il pilota della Honda ha parlato al termine delle qualifiche del Gp del Mugello, lanciando un avvertimento al proprio team Non proprio qualifiche da ricordare quelle del Mugello per Jorge Lorenzo, che domani partirà dodicesimo non essendo riuscito ad accedere al Q2 per tre decimi. Continuano i problemi di adattamento del maiorchino alla Honda, progettata principalmente per far esprimere al meglio Marc Marquez. Alessandro La ...

MotoGp – Retroscena Marquez : “Pirro mi seguiva - sembra che la Ducati gliel’abbia detto. Sono tornato ai box e li ho fregati così” : Marc Marquez si prende la pole al Mugello sfruttando la scia di Dovizioso. Lo spagnolo spiega la sua strategia in conferenza stampa e sottolinea come sia stata la Ducati a mettergli Pirro ‘alle costole’ Con la ‘furbizia del campione’, Marc Marquez si è preso la pole position al Mugello. Il pilota spagnolo ha chiuso le qualifiche in prima posizione, sfruttando la scia di Andrea Dovizioso. Dalla Ducati è arrivata ...

MotoGp – Marquez chiude la bocca ai critici : “io bastardo? Anche gli altri sfruttano la mia scia. Alla Ducati dico…” : Marc Marquez sfrutta la scia di Dovizioso e si va a prendere la pole position al Mugello: il pilota spagnolo risponde a muso duro alle critiche della Ducati Quando la Honda non ha il passo per staccare nettamente tutti gli altri, Marc Marquez unisce alle sue straordinarie doti da pilota Anche un pizzico di furbizia. Anche al Mugello il pilota spagnolo partirà dAlla prima posizione in griglia, avendo sfruttato la scia di Dovizioso per ...

MotoGp – Una Q2 dolce-amara al Mugello : la Ducati sorride - sabato disastroso per Valentino Rossi : La Ducati ritrova il sorriso sul finale con Dovizioso e Pirro che staccano il pass per la Q1, sabato pomeriggio amarissimo per Valentino Rossi e la Yamaha Una Q2 di fuoco al Gp d’Italia: tanti i nomi di spicco che si sono sfidati in pista al Mugello per i soli due pass per accedere alla seconda fase delle qualifiche. Insieme a Jorge Lorenzo tanti campioni italiani si sono sfidati in pista, tra questi Iannone, Pirro, Dovizioso e ...

MotoGp – Terminate le FP3 al Mugello : Petrucci sprinta con la sua Ducati - Rossi e Dovizioso fuori dalla Q2 [TEMPI] : Grandi sorprese nella mattinata di libere al Mugello, Petrucci sigla il miglior tempo davanti a Pol Espargaro e Marquez mentre Rossi e Dovizioso falliscono la top ten Danilo Petrucci è il più veloce al termine della terza sessione di prove libere del Gp del Mugello, il pilota della Ducati ferma il crono sull’1:46.056 piazzandosi davanti a Pol Espargaro e Marc Marquez. Ottima la prestazione del rider della KTM, riuscito a mettersi ...

MotoGp - analisi prove libere GP Italia 2019 : Ducati - Honda e Yamaha chiudono una giornata di difficile lettura : Il venerdì del Gran Premio d’Italia 2019 di MotoGP si è rivelato quanto mai imprevedibile e insondabile. Le varie scuderie, chi più chi meno, hanno messo in mostra qualcosa di interessante ma, allo stesso tempo, aspetti preoccupanti. Ad ogni modo, non è ancora chiaro chi potrà primeggiare domani in qualifica e domenica in gara ma il Mugello qualche verdetto lo ha già emesso. Incominciamo dalla Ducati che piazza due piloti nelle prime tre ...

