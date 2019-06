Jefeo nuovo look per l’estate | i fan non approvano Foto

Amici 18 si autodistrugge per rinascere senza varietà e con nuovo regolamento. Tutti contro tutti - Jefeo è il terzo eliminato : In televisione si può alla terza puntata ripartire da zero e rigenerarsi? La risposta è sì, ma solo nel caso di Amici di Maria De Filippi, grazie all’ormai famigerato “pongo-regolamento”. Ossia le regole cambiate in corsa per migliorare le dinamiche dello show e vincere gli ascolti. Tutto nasce la scorsa settimana, qualche ora dopo la diffusione dei dati Auditel, che ha visto il competitor Ballando Con Le Stelle vincere la sfida sul talent di ...