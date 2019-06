Il movimento calcistico femminile si sta espandendo alla velocità della luce

Blastingnews

(Di giovedì 13 giugno 2019) Ilsi sta. Negli ultimi mesi, infatti, società e media radio-televisivi stanno facendo di tutto per portare all'attenzione dei più - appassionati e non - questa disciplina sportiva, soprattutto nella penisola italiana. Le diverse azioni strategiche intraprese dai vari network hanno raggiunto ottimi risultati in pochi mesi, culminati con l'esordioNazionaledi calcio ai Mondiali di Francia che ha fatto registrare complessivamente (tenendo conto dei dati di Rai e Sky) il 23.1% di share (3 milioni e mezzo di spettatori in totale): record che potrebbe essere infranto già venerdì, quando le azzurre di Milena Bertolini saranno attese dGiamaica per la seconda sfida del girone. L'anno zero del calcioè questo, a detta di molti. In realtà, però, la nascitaFederazione è avvenuta nel 1968, ...

