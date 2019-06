Google Pixel 4 sarà simile ai prossimi iPhone

wired

(Di giovedì 13 giugno 2019) (Foto:) A sorpresa ci pensastessa a svelare qualche particolare in più su4 e sul suo design, con un tweet apparso nella serata di ieri sul canale ufficiale @madeby. Si può leggere: “Bene, visto che sembra che ci sia un po’ di interesse, eccolo! Aspettate di vedere cosa può fare” e l’hashtag toglie ogni dubbio sul protagonista dell’autoleak. Well, since there seems to be some interest, here you go! Wait ‘til you see what it can do. #4 pic.twitter.com/RnpTNZXEI1 — Made by(@madeby) 12 giugno 2019 Osservando le linee che spuntano dal nero, il pensiero vola subito sull’aspetto dei futuri2019 che dovrebbero montare la triplice fotocamera all’interno di un alloggiamento quadrato e in rilievo che ha fatto un po’ storcere il naso per un appeal non proprio stuzzicante. La soluzione ...

