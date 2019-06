Elezioni? Bisogna stare sempre pronti? Giorgetti spinge per le urne

huffingtonpost

(Di giovedì 13 giugno 2019) “a settembre?all’erta”. Giancarlospacca la torrida serata romana. Perché il sottosegretario alla presidenza del Consiglio è solitamente uno che parla poco, e quando parla non lo fa a caso. Nelle ultime settantadue ore il cuore delle vicende politiche si è spostato dalla necessità di fare un tagliando alla perplessità leghista sullo staccare o meno la spina.Perché quando Luigi Di Maio dice che il Movimento 5 stelle non vuole il rimpasto, dice la verità. “Siamo disponibili a sederci intorno a un tavolo – il ragionamento che continua a fare con i suoi – ma se la Lega vuole altre poltrone deve chiedercele apertamente”. Una Matteo Salvini la vuole. E in fretta. È quella degli Affari Europei, le deleghe in mano a Giuseppe Conte da ...

