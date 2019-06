Castagne chiude ogni discorso “Resto all’Atalanta”

ilnapolista

(Di giovedì 13 giugno 2019) Le trattative del Napoli con l’Atalanta sono state aperte su tanti fronti, tra cui Timothy. Già la settimana scorsa però il presidente dell’Atalanta aveva fatto capire che non aveva intenzione di smantellare la squadra in vista della Champions per la prossima stagione. Oggi sulla Gazzetta dello Sport è stato lo stessore«A Bergamo sto benissimo, non l’ho mai nascosto. Adesso stiamo trattando per il rinnovo di contratto, credo sia stato giusto iniziare a parlarne a campionato concluso» Si tratta per un rinnovo dunque e quindi la permanenza a Bergamo è confermata, ma anche l’interessamento del Napoli «Penso abbia bussato alla porta del mio agente, non so molto altro» Timothy non si muove, e se mai dovesse farlo in futuro il suo sogno è quello di approdare intratta Premier L'articolo“Resto ...

