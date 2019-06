Ascolti Tv 12 giugno 2019 | Live – Non è la d’Urso non si arresta

Ascolti tv - dati Auditel Mercoledì 12 giugno : Live non è la d’Urso vince anche senza Pamela Prati : anche senza Pamela Prati, assente benché fosse stata annunciata come ospite, ‘Live – Non è la D’Urso‘ su Canale 5 conquista la prima serata del 12 giugno con 2.876.000 telespettatori e il 19,36% di share. Ascolti tv prime time Il film di Rai1, ‘Un matrimonio da favola‘, ha ottenuto 2.568.000 telespettatori e uno share del 12,16%, seguito da Rai3 che con ‘Chi l’ha visto?’ ha totalizzato ...

Ascolti TV | Mercoledì 12 giugno 2019. Non è la D’Urso 19.4% - Un Matrimonio da Favola 12.2%. Bene Arbore su Rai5 (2.1%). Realiti in seconda serata al 3.7% : Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Mercoledì 12 giugno 2019, su Rai1 Un Matrimonio da Favola ha conquistato 2.568.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Canale 5 – dalle 21.35 all’1.19 – Live - Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.876.000 spettatori pari al 19.4% di share (Buonanotte Live di 11 minuti: 1.085.000 – 24.1%). Su Rai2 il film Pompei, al posto di Realiti, ha interessato 1.356.000 spettatori ...

Ascolti TV | Mercoledì 12 giugno 2019. Non è la D’Urso 19.4% - Un Matrimonio da Favola 12.2%. Realiti in seconda serata al 3.7% : Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Mercoledì 12 giugno 2019, su Rai1 Un Matrimonio da Favola ha conquistato 2.568.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Canale 5 – dalle 21.35 all’1.19 – Live - Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.876.000 spettatori pari al 19.4% di share (Buonanotte Live di 11 minuti: 1.085.000 – 24.1%). Su Rai2 il film Pompei, al posto di Realiti, ha interessato 1.356.000 spettatori ...

Ascolti TV | Social Auditel 12 giugno 2019 : Live Non è la D’Urso in alto alle tendenze - Morgan il più Twittato : Social Auditel 12 giugno 2019: La D'Urso prima tendenza del mercoledì sera, l'intervento di Morgan conta più 70.000 Tweet Live non è la D’Urso si conferma come ogni mercoledì sera il programma più Twittato della serata. L’hashtag ufficiale #noneladurso ha raggiunto una cifra intorno ai +26.800 ...

Ascolti tv - dati Auditel Lunedì 10 giugno : la finale del Grande Fratello 16 vince con 3.3 milioni : Chiude in bellezza Grande Fratello 16 su Canale 5 che con la finale ha vinto la prima serata del 10 giugno con 3.301.000 telespettatori totali e il 22,17% di share. Su Rai1, invece, sono stati 2.525.000 i telespettatori interessati alla serata benefica di solidarietà dei frati del Sacro Convento di Assisi, condotta da Carlo Conti, che ha segnato il 12,3% di share. Ascolti tv prime time Quanto alle inchieste di ‘Report’ su Rai3 gli ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 9 giugno : Portogallo – Olanda batte l’esordio di Lontano da te : La finale di Nations League Portogallo-Olanda, in onda su Rai1, ha vinto la prima serata del 9 giugno con 2.959.000 telespettatori e il 14.2% di share. Al secondo posto, su Canale 5, la prima puntata della fiction ‘Lontano da Te‘ ha ottenuto 2.496.000 telespettatori e il 12.9% di share. Ascolti tv prime time Terzo piazzamento, su Tv8, per il Gran Premio del Canada in differita, seguito da 2.105.000 spettatori con il 10.1% di share. ...

Ascolti tv - dati Auditel Martedì 11 giugno : Italia – Bosnia vince la serata - oltre 7.4 milioni per la Nazionale : Sono stati 7 milioni 453mila, con uno share del 32,6%, i telespettatori che hanno seguito l’11 giugno in prima serata su Rai1 il match Italia-Bosnia. Il secondo tempo, in particolare, ha sfiorato gli 8 milioni: per gli azzurri si tratta del secondo miglior risultato, in termini di Ascolti, da quando il ct è Mancini, dopo gli 8,5 milioni di Italia-Portogallo di Nations League, il 14 ottobre dell’anno scorso. Ascolti tv prime ...

Bitter Sweet/ Anticipazioni 12 giugno : ottimi Ascolti per la soap ma... : Bitter Sweet Ingredienti d'amore, Anticipazioni 12 giugno: Nazli e Ferit si recano ad una festa, ma non mancano imprevisti e colpi di scena.

Ascolti tv martedì 11 giugno 2019 : Prime Time Su Rai 1 Italia - Bosnia Erzegovina, Qualificazioni Euro 2020, ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il film Alla ricerca di Jane ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 #Cartabianca ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share % e nel programma .000, %. Su Canale 5 Il film La luce sugli oceani ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il ...

Ascolti TV | Martedì 11 giugno 2019. La Nazionale al 32.6% : Lorenzo Insigne (da Facebook) Su Rai1 l’incontro per le Qualificazioni ai Campionati Europei 2020 Italia-Bosnia Erzegovina hanno conquistato 7.453.000 spettatori pari al 32.6% di share. Su Canale 5 La Luce sugli Oceani ha raccolto davanti al video 1.913.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Rai2 Alla Ricerca di Jane ha interessato 934.000 spettatori pari al 4.2% di share. Su Italia 1 Una Ragazza e il suo Sogno ha catturato ...