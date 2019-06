All Together Now 2019 | semifinale 13 giugno | anticipazioni e ospiti

termometropolitico

(Di giovedì 13 giugno 2019) AllNow13Michelle Hunziker e J-Ax, in veste di giudice d’onore, conducono la nuova edizione di AllNow, format straniero in onda in prima serata su Canale 5. Questa sera, 13, andrà in onda la, che condurrà i concorrenti direttamente alla fase finale. Non solo numerosi concorrenti stravaganti, ma anched’eccezione interverranno questa sera, durante la quinta puntata del programma. Prima fra tutti, attesissima la presenza di Gianluca Vacchi. La presenza del ricco e noto imprenditore cercherà di far fronte a quello che sembra un inarrestabile calo fisiologico. Un crescente calo di ascolti ha infatti interessato il programma tra la prima e la quarta puntata. AllNow, i venti concorrenti. I venti concorrenti migliori, ben cinque per ogni ...

