Volkswagen T-Cross | la prova de Il Fatto it – Più scelta col motore diesel – FOTO

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Pigiare il piede sull’acceleratore, quando si parla di suvvetti urbani, viene quasi naturale. Tra gli sport utility, in constante crescita, quello dei centimetri contenuti è il comparto che sia nell’immediato che per il futuro garantisce i migliori affari ai costruttori, data la forte richesta specie nel vecchio continente. Non a casoha previsto un investimento di circa un miliardo di euro per farvi fronte. Ecco allora che la casa di Wolfsburg propone T-, già in vendita con prezzi a partire da 19 mila euro e motori benzina, a cui se n’è aggiunto recentemente uno a gasolio. Sorella minore della T-Roc, rispetto alla quale paga 12 cm in lunghezza (che in totale è di 4,11 metri), è proposta quale alternativa “da città” insieme a Polo, con cui divide la piattaforma costruttiva Mqb-A0. Dicevamo dei motori. L’offerta è quella tre ...

