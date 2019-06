VIDEO Calcio femminile Mondiali 2019 | Elisa Bartoli | Giamaica non va sottovaluta | ci può

Calciomercato Real Madrid - è il giorno di Luka Jovic : “Ho fatto la scelta migliore” [VIDEO] : Calciomercato Real Madrid – E’ il primo giorno di Luka Jovic al Real Madrid. L’attaccante serbo, arrivato per 60 milioni dall’Eintracht Francoforte, è uno degli uomini su cui i Blancos puntano per il rilancio. Oggi Jovic è stato ufficialmente presentato, dopo aver sostenuto le visite mediche di rito. Il calciatore è stato introdotto nel nuovo “mondo” dalle parole del presidente Florentino ...

VIDEO USA-Thailandia 13-0 - Mondiali calcio femminile : highlights - gol e sintesi. Morgan segna 5 gol - risultato da record! : Gli USA hanno letteralmente travolto la Thailandia con un fantasmagorico 13-0 ai Mondiali 2019 di calcio femminile. La corazzata a stelle e strisce ha strapazzato la malcapitata compagine asiatica con un punteggio da record per la rassegna iridata, fino a stasera il primato era un datato 11-0. Prestazione strabiliante di Alex Morgan che ha segnato addirittura cinque gol balzando al comando della classifica marcatrici, da annotare anche le ...

VIDEO Svezia-Cile 2-0 - Mondiali calcio femminile : highlights - gol e sintesi. Asillani e Janogy risolvono nel finale - lunga interruzione per pioggia : La Svezia ha sconfitto il Cile per 2-0 in un match valido per i Mondiali 2019 di calcio femminile, le favorite scandinave hanno dovuto sudare parecchio per avere la meglio sulle arcigne sudamericane. La partita si è risolta soltanto nella ripresa, dopo 30 minuti di interruzione a causa di una pioggia torrenziale che impediva il regolare svolgimento dell’incontro: Asillani ha sbloccato il risultato all’83’ su assist di Anvegard, ...

VIDEO Nuova Zelanda-Olanda 0-1 - Highlights - gol e sintesi Mondiali calcio femminile. Le Oranje la spuntano in extremis : All’ultimo respiro! L’Olanda supera la Nuova Zelanda con il punteggio di 1-0 nel match valevole per il gruppo E dei Mondiali 2019 di calcio femminile. Un incontro vibrante viste le tante occasioni create da ambo le parti, in cui entrambe le due formazioni hanno cercato in tutti i modi di superarsi. Sono state le tulipane di Sarina Wiegman, tuttavia, a spuntarla nei minuti di recupero grazie ad una rete di Jill Roord. Dopo tanti ...

VIDEO Canada-Camerun 1-0 - Highlights - gol e sintesi Mondiali calcio femminile. Le nordamericane passano di misura : Si apre con una vittoria di misura del Canada il Girone E dei Mondiali di calcio femminile: le nordamericane, grandi favorite in questo incontro d’esordio, si sbarazzano a fatica del Camerun, vincendo per 1-0 grazie ad uno stacco di testa di Buchanan al 45′. Andiamo a rivivere l’incontro con gli Highlights e la sintesi. VIDEO Highlights Canada-Camerun 1-0 gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi ...

VIDEO Argentina-Giappone 0-0 - Highlights - gol e sintesi Mondiali calcio femminile. Primo pari della rassegna : Arriva il Primo pari dei Mondiali 2019 di calcio femminile: Argentina e Giappone, nella gara valida per la prima giornata del Girone D, non vanno oltre lo 0-0. Si è giocato i pratica ad una sola porta, con le nipponiche che hanno avuto tutte le migliori occasioni da gol, senza riuscire però a superare la Linea Maginot sudamericana. Highlights Argentina-Giappone 0-0 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere ...

VIDEO/ Brasile Giamaica - 3-0 - : highlights e gol - Mondiali di calcio femminile 2019 - : Video Brasile Giamaica, risultato finale 3-0,: la tripletta di Cristiane lancia la nazionale verdeoro nei Mondiali di calcio femminile 2019.

VIDEO Sara Gama e Cristiana Girelli - festa negli spogliatoi dopo la vittoria dell’Italia ai Mondiali calcio femminile : Sara Gama e Cristiana Girelli hanno festeggiato negli spogliatoi dopo la vittoria dell’Italia contro l’Australia ai Mondiali 2019 di calcio femminile, la capitana e l’attaccante sono rientrate dopo il successo in rimonta contro le Matildas mettendo in mostra tutta la loro gioia. Di seguito il VIDEO con i festeggiamenti di Sara Gama e Cristina Girelli a Valenciennes. festa Girelli-Gama dopo LA ...

VIDEO Gol Barbara Bonansea al 95' - l’Italia batte l’Australia ai Mondiali calcio femminile! Rete stellare nel recupero : Barbara Bonansea ha segnato una doppietta cosmica e ha trascinato l’Italia alla vittoria contro l’Australia ai Mondiali 2019 di calcio femminile, le azzurre hanno debuttato con un successo e lo hanno fatto nel modo più rocambolesco possibile: dopo essere passate in svantaggio durante il primo tempo, le ragazze di Milena Bertolini si sono rimboccate le maniche e hanno fatto la differenza nella ripresa. L’attaccante della ...

Mondiali di calcio femminile – Il primo gol dell’Italia lo firma Bonansea : dribbling e destro all’angolino - rete pazzesca [VIDEO] : L’Italia firma il gol del pareggio nella sfida d’esordio ai Mondiali di calcio femminile contro l’Australia: la prima rete delle azzurre è di Barbara Bonansea Dopo essere andate sotto nel punteggio nel primo tempo, a causa della rete firmata da Samantha Kerr, l’Italia è rimasta sempre in partita, dando del filo da torcere all’Australia. Per il gol del pareggio era solo questione di tempo. Nella seconda ...

Mondiali di calcio femminile – Giuliani pazzesca : rigore parato all’esordio - ma l’Australia si porta in vantaggio [VIDEO] : Giuliani da applausi: il portiere azzurri para il rigore dell’Australia, ma Kerr approfitta del rimbalzo e va ugualmente a segno E’ iniziata da quasi mezz’ora la prima partita della nazionale italiana femminile ai Mondiali di Francia 2019. Le azzurre sono scese in campo cariche e motivate a far bene e hanno mostrato coraggio e tenacia fin dai primi minuti di gioco. Ottime giocate per Gama e Bonansea, alla quale è stato ...

VIDEO Sara Gama : “Bello che le avversarie ci temano - determinate contro l’Australia”. Italia pronta per i Mondiali calcio femminile : Vigilia febbrile in casa Italia, domani le azzurre affronteranno l’Australia al debutto nei Mondiali 2019 di calcio femminile: la nostra Nazionale, al grande ritorno in una rassegna iridata dopo 20 anni di assenza, cercherà di tenere testa alle Matildas e di incominciare al meglio il proprio cammino nella competizione. Sara Gama scenderà in campo da capitana e ha analizzato la situazione in conferenza stampa: “Sentire che le altre ...

VIDEO Milena Bertolini - Mondiali calcio femminile : “Voglio un’Italia compatta contro l’Australia - cerco flessibilità”. Azzurre pronte per il debutto : Manca sempre meno all’attesissimo debutto dell’Italia ai Mondiali 2019 di calcio femminile previsto per domenica 9 giusto alle ore 13.00. Le Azzurre affronteranno l’Australia a Valenciennes (Francia) e cercheranno di agguantare una vittoria importantissima in ottica qualificazione agli ottavi di finale, la nostra Nazionale torna a disputare una rassegna iridata dopo venti anni di assenza e l’obiettivo è quello di figurare ...

Calciomercato Real Madrid - ufficiale il passaggio di Hazard ai Blancos [VIDEO] : Calciomercato Real Madrid – Il Real Madrid ha ufficializzato l’ingaggio di Eden Hazard con una nota sul proprio sito e un post su Instagram. Affare chiuso per una cifra vicina ai 100 milioni di euro. Hazard, attaccante belga ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024 e sarà presentato il prossimo 13 giugno allo stadio Bernabeu dopo aver superato le tradizionali visite mediche. #WelcomeHazard pic.twitter.com/6CvH9LHXSy — ...