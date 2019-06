Vendita Genoa | i tempi si allungano | Preziosi promette rinforzi e sbotta contro Garrone

Genoa - Preziosi : “Ribadisco - il club è in Vendita” : Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha confermato la volontà di cedere il Genoa, all’uscita dall’Assemblea di Lega: “L’ho già ripetuto tante altre volte, il Genoa è in vendita. Lascio molto volentieri se dovesse esserci una trattativa seria, che spero ci sia”. “Lascerei anche con un pizzico di dispiacere per quello che è stata questa annata – ha proseguito Preziosi all’uscita ...

Il Genoa è in Vendita : il comunicato ufficiale : Dopo 3 anni di riflessioni e tentativi il Presidente Preziosi decide di lasciare la gestione del clubIl comunicatoCon un comunicato emanato in serata, “Il Genoa Cricket and Football Club S.p.A.” – si legge nella nota – “comunica che è stato conferito mandato ad Assietta S.p.A., Società di consulenza finanziaria specializzata in Corporate Finance, quale advisor per la cessione della Società.”Specifica inoltre che ...

