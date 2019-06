Traffico Roma del 12-06-2019 ore 07 | 30

romadailynews

(Di mercoledì 12 giugno 2019) NOTIZIARIOMERCOLEDI 12GIUGNOORE 7:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI COME DI CONSUETO IN QUESTE ORECON CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA CASILINA ALLA VIA APPIA, LA CAUSA UN INCIDENTE. BREVI FILE IN ENTRATA AL RACCORDO LUNGO LA DIRAMAZIONESUD LUNCHE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RT DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTROGIA’ INTENSO SULLA VIA AURELIA A TRATTI FINO A PZA IRNERIO CODE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA SULLA VIA APPIA DAL RACCORDO A VIA DELLE CAPANNELLE SULLA COLOMBO DA VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE A VIA DELL’OCEANO ATLANTICO SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI DECIMA TUTTO IN > DEL CENTRO Maria Barbara Taormina In collaborazione con Luce Verde infomobilitàL'articolo...

