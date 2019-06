PES 2020 si mostra in ben 20 minuti di gioco

E3 2019 : eFootball PES 2020 - prova : Con una mossa a sorpresa Pro Evolution Soccer cambia nome e abbraccia in maniera definitiva gli esport. Da questo momento in poi il nome della serie è diventato eFootball PES 2020, in modo da sottolineare lo sforzo di Konami e eFootball.pro, la società che fa capo al capitano del Barcellona Gerard Piqué, nel provare ad imporre la simulazione calcistica nell'universo degli sport elettronici. Sforzi che speriamo vengano coronati con un successo ...

PES 2020 svela le novità : è sfida aperta a Fifa 20 : (Foto: Pes) Il nome del nuovo capitolo di Pes sarà eFootball Pes 2020 per sottolineare un’anima votata alle competizioni videoludiche agonistiche ossia gli esport. Il titolo prossimo venturo è pronto a debuttare per l’eterna sfida con il rivale di Electronic Arts ovvero quel Fifa 20 che è stato mostrato anche lui all’E3 2019 di Los Angeles. Quali sono le novità della nuova edizione di Pro Evolution Soccer? Konami ha svelato una ...

E3 2019 : Konami annuncia eFootball PES 2020 : Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi, durante l'edizione 2019 dell'Electronic Entertainment Expo (E3), eFootball PES 2020 (PES 2020) il nuovo capitolo della serie PES."Quando ero ragazzo mi chiedevo spesso quale sarebbe stato il giocatore che avrei trovato sulla copertina di PES, sono onorato di essere stato scelto io per eFootball PES 2020. Mio figlio è un giocatore di PES e molte volte mi ha chiesto come mai non ci fossi io ...

KONAMI rinnova con il Barça : Messi in copertina per PES 2020 : PES 2020 – Il Barcellona e KONAMI hanno annunciato oggi il rinnovo della loro collaborazione attraverso una nuova partnership globale, in base alla quale l’azienda madre della serie di videogiochi Pro Evolution Soccer (PES) manterrà la sua associazione con il club per i prossimi quattro anni. L’annuncio del rinnovo coincide con la presentazione mondiale dell’ultima […] L'articolo KONAMI rinnova con il Barça: Messi ...

Konami annuncia eFootball PES 2020 : Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi, durante l’edizione 2019 dell’Electronic Entertainment Expo (E3), eFootball PES 2020 (PES 2020) il nuovo capitolo della serie PES. Impreziosita dall’immagine dell’attaccante e superstar mondiale del Barcellona: Lionel Messi, l’edizione standard di PES 2020 è da oggi disponibile per la prenotazione nelle versioni PlayStation 4, Xbox One e PC ...

Sollevamento PESi – L’Italia in pedana ai Mondiali per le qualificazioni delle Olimpiadi di Tokyo 2020 : Pesi: Mondiali, azzurri in pedana per le qualificazioni a Tokyo 2020 Inizieranno sabato primo giugno i Mondiali juniores di Pesistica olimpica, che quest’anno si svolgeranno a Suva, capitale delle isole Fiji. Il direttore tecnico Sebastiano Corbu, accompagnato dai tecnici Pietro Roca, Giulia De Girolamo e Alessandro Spinelli, si presenta all’appuntamento con 5 atleti: Giulia Imperio, Lucrezia Magistris, Alessia Durante, Sergio ...

Pallanuoto - Stefano TemPESti vuole la sesta Olimpiade : “Non rinuncio al sogno di Tokyo 2020 - andrei anche per fare tribuna” : Si aprono oggi le Final Six della Serie A1 2018-2019 di Pallanuoto, ultimo appuntamento della stagione che andrà in scena a Trieste in questo fine settimana. Tra gli uomini più attesi c’è naturalmente Stefano Tempesti che si appresta a compiere 40 anni, ma non perde la consueta determinazione. Alla Gazzetta dello Sport il portiere della Pro Recco, unico presente negli ultimi tredici scudetti vinti consecutivamente dalla formazione ligure, ...

Crescita - Ocse rivede stime in leggero rialzo : “0 per il 2019 e +0 - 6% per 2020. Più sPESe sociali ridurranno povertà” : Un anno di stagnazione e Crescita zero, ma con stime leggermente migliori rispetto a quelle di un mese e mezzo fa. E l’aumento delle spese sociali che aiuteranno “a ridurre la povertà“. Almeno secondo l’Ocse, che nel suo Economic Outlook ha rivisto in leggero rialzo le stime sulla Crescita del’Italia. A inizio aprile, infatti, l’organizzazione internazionale con sede a Parigi stimava per Roma un Pil in calo dello ...

Tagli a sPESa e agevolazioni - il governo guarda già al 2020 : Nel frattempo però, è arrivata la valutazione della crescita del primo trimestre e l'Istat ha certificato che l'economia italiana ha ritrovato il segno più, 0,2%, dopo due trimestri negativi. L'...

Aumento Iva 2020 : quanto PESerà su auto - moto e famiglie - : quanto AUMENTEREBBE SE... L'argomento è controverso: «L'Iva aumenterà, in attesa di stabilire interventi alternativi», ha dichiarato Giovanni Tria, attuale ministro dell'Economia. Il governo nega, ma in attesa di vedere gli sviluppi ecco che cosa potrebbe succedere. In estrema sintesi, auto , moto e altri mezzi di trasporto subiranno un Aumento di prezzo del 3,2 % già ...

Il Giro d'Italia 2020 partirà da BudaPESt. La voglia di ciclismo del populismo ungherese : Quando a Budapest si era iniziato a parlare, a bassa voce, quasi fosse una piccola utopia da non far sapere, della possibilità di ospitare una partenza di una grande corsa a tappe ciclistica era il 2014. Da pochi mesi il ministro dei trasporti ungherese Völner Pal aveva sottoscritto la Carta Naziona

Giro d’Italia 2020 - si parte dall’estero : il via a BudaPESt : È iniziato il conto alla rovescia in vista della partenza del Giro d’Italia 2019, al via dal prossimo 11 maggio, ma gli organizzatori sono già al lavoro per predisporre le caratteristiche dell’edizione del prossimo anno. Non mancheranno le novità, improntate a un ritorno al passato: nel 2002, come già accaduto in passato per 13 occasioni, […] L'articolo Giro d’Italia 2020, si parte dall’estero: il via a Budapest è ...

Ciclismo - il Giro d'Italia va ad est : nel 2020 partenza da BudaPESt : ... del Vice Sindaco di Budapest, Alexandra Szalay-Bobrovniczky; del Ministro dello Sport, Tünde Szabó; del Ministro agli Affari Esteri, Tamás Menczer; dell'Amministratore Delegato di RCS, Sport ...

Il Giro d’Italia del 2020 partirà da BudaPESt : RCS Sport ha confermato che il Giro d’Italia del prossimo anno partirà per la prima volta da Budapest, in Ungheria, come anticipato nei giorni scorsi da alcune indiscrezioni. L’annuncio è stato dato lunedì durante un evento organizzato all’Istituto Italiano di