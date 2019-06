L' offerta di Lotito salva la faccia a Di Maio | ma non Alitalia

Claudio Lotito ha formalizzato un’offerta di acquisto per Alitalia : L’imprenditore Claudio Lotito, che è anche presidente della squadra di calcio della Lazio e consigliere della Federcalcio, ha formalizzato nel pomeriggio un’offerta per l’acquisto della compagnia aerea italiana Alitalia. Lo scrive ANSA, che aggiunge di aver avuto una conferma dallo

Alitalia - Lotito fa sul serio : formalizzata l’offerta di acquisto della compagnia : Il presidente della Lazio e consigliere della Federcalcio Claudio Lotito ha formalizzato un’offerta “riservata” di acquisto per Alitalia. Lui stesso al telefono con l’Ansa ha ufficializzato l’interesse per la compagnia aerea in amministrazione straordinaria da due anni. Da mesi il governo cerca un partner che sia interessato a prendersi il 40% di Alitalia (un investimento intorno ai 900 milioni), mentre l’unica certezza ...

