Il Segreto sospeso sabato 15 giugno di sera | Una Vita raddoppia su Rete 4

Blastingnews

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Continuano ad arrivare variazioni di palinsesto per la telenovela Il, che non sembra trovare pace nella sua programmazione nelle reti Mediaset. Fin dalla sua prima apparizione, la serie iberica ha rappresentato una serie di jolly tra i vari canali, venendo spostata di orario e di giornata anche in primata. Tale abitudine è stata confermata anche nelle ultime settimane quando Il, anche per l'inizio della stagione estiva, ha visto la cancellazione di ben due puntate pomeridiane, alle quali ora si aggiunge anche quellale. Stando a quanto riporta la guida tv di Mediaset, infatti, le vicende di Puente Viejo non ci saranno15mentre al loro posto troverà spazio Una, che negli ultimi mesi continua ad ottenere ascolti ben più soddisfacenti dell'altro prodotto targato Aurora Guerra. Cancellati gli episodi dele della domenica I telespettatori ...