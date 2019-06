Il Papa benedice la torcia dei saperi | le Universiadi di Napoli in Vaticano

Onore a chi accoglie i migranti! Il Papa benedice pure le Ong : Papa Francesco benedice le Ong. Non solo, rende "Onore" al loro lavoro e agli sforzi compiuti in favore di migranti in fuga dalle guerre e dalla povertà. Jorge Mario Bergoglio lo ha fatto nel suo discorso ufficiale al palazzo presidenziale di Skopje, prima tappa della sua visita apostolica nel Nord della Macedonia. Si tratta di un viaggio importante, o meglio storico, essendo la prima volta che un Vescovo di Roma arriva nel Paese da quando ha ...