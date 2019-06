Gabe Grunewald | addio all' atleta-eroina | correva con il cancro | è morta a 33 anni

Gabe Grunewald - l’ex atleta malata terminale di tumore che ha commosso la rete : «Grazie per averci insegnato a essere coraggiosi e a dare tutto». L’hashtag collegato è #BraveLike Gabe , coraggiosi come Gabe , e questo è solo uno delle migliaia di messaggi che sono in rete a ricordare Gabe Grunewald , ex mezzofondista americana, simbolo della lotta contro il tumore . Gabriele Grunewald è stata campionessa degli Stati Uniti nei 3000 metri indoor nel 2014. Aveva già conosciuto la malattia. Dieci anni fa le è stato diagnosticato un ...

