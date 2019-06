Eccezionale scoperta in Siberia | testa di lupo dell’era glaciale incredibilmente

meteoweb.eu

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Gli scienziati hanno fatto un’incredibilenel gelido nord della: ladi unben conservata. Ladell’animale è statanel distretto di Abyisky nel nord della Jacuzia. Il residente locale Pavel Efimow l’ha trovata sulla riva del fiume Tirekhtyakh nell’estate del 2018, secondo quanto riportato daln Times, e poi l’ha portata al dipartimento di studi sui mammut della Republic of Sakha Academy of Sciences. Il, dall’abbondante pelo, simile a quello di un mammut, dai denti e dal cervello ancora intatti, aveva 2-4 anni nel momento in cui è morto e laviene fatta risalire ad oltre 40.000 anni fa dagli scienziati giapponesi. Albert Protopopov, direttore del dipartimento di studi sui mammut, ha dichiarato alla CNN che mentre in passato sono stati scoperti cuccioli dicongelati, ladelladi un...

lorenzodabosco : @HuffPostItalia E chi ha fatto, solo oggi, questa ECCEZIONALE scoperta,,,?????? - sandromerg : RT @Giacinto_Bruno: Tumore via in un secondo con il fascio di elettroni: l'eccezionale scoperta di un fisico pugliese - piani_a : RT @Giacinto_Bruno: Tumore via in un secondo con il fascio di elettroni: l'eccezionale scoperta di un fisico pugliese -