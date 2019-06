È morta Gabe Grunewald, l’atleta simbolo della lotta al cancro aveva 32 anni (Di mercoledì 12 giugno 2019) Gabe Grunewald è morta. A dare la triste notizia è stato il marito Justin annunciando che se n’è andata la sua “migliore amica, ispirazione, eroina”. Nei giorni scorsi lo stesso Justin aveva chiesto ad amici e sostenitori di mandarle messaggi per salutarla. La mezzofondista statunitense era diventata un simbolo per il carattere con cui ha affrontato la malattia. (Di mercoledì 12 giugno 2019). A dare la triste notizia è stato il marito Justin annunciando che se n’è andata la sua “migliore amica, ispirazione, eroina”. Nei giorni scorsi lo stesso Justinchiesto ad amici e sostenitori di mandarle messaggi per salutarla. La mezzofondista statunitense era diventata unper il carattere con cui ha affrontato la malattia.

Si è spenta all’età di trentadue anni Gabriele Gabe Grunewald, la mezzofondista statunitense che da dieci anni combatteva con coraggio contro il cancro e che era diventata un simbolo per la forza di volontà e il carattere con cui ha affrontato la malattia. A dare notizia della scomparsa dell'atleta è stato il marito medico, Justin, con un commovente messaggio: “Se ne è andata la mia migliore amica, ispirazione, eroina”, ha scritto sui social. Gabe Grunewald si è spenta nella sua casa di Minneapolis. Nei giorni scorsi era stato lo stesso Justin sui social a invitare sostenitori e amici dell’atleta a inviare messaggi per salutarla. La lunghissima battaglia contro il cancro per Grunewald era iniziata dieci anni fa: era il 2009 e lei gareggiava per l’Università del Minnesota quando venne colpita da un carcinoma adenoideo-cistico. Dopo le cure e un intervento chirurgico, nel 2010 Gabe arrivò seconda nei 1500 metri ai campionati universitari. Ma la sua battaglia era solo all’inizio: neppure un nuovo male, questa volta diagnosticato alla tiroide, le impedì di proseguire la sua carriera.