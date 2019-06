Una prece per il movimento-startup per Conte

huffingtonpost

(Di martedì 11 giugno 2019)5 Stelle, ti prego, non tornare nei cieli… Dovrebbe pronunciare così la preghiera per trattenere il declino dei grillini, dei pentastellati o che dir si voglia, un tempo sinonimo di irresistibile, possente, avanzata giù dal basso, fuori dalle categorie tradizionali sia del kit di montaggio della forza politica di massa sia dal lessico abituale stesso. Piùche preghiera, a dirla tutta. Cercando invece una possibile immagine che metta a fuoco nel dettaglio la lenta, eppure inesorabile fisiologica, sensazione di tramonto per quel soggetto politico, è davvero il caso di ricorrere all’occhio dell’immenso Andrej Tarkovskij, sì, una scena di “Lo specchio” dove l’orma di vapore lasciata da una tazzina su un tavolo di mogano scuro presto progressivamente svanisce, ed è adesso il nulla, ...

