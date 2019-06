Samantha Cristoforetti dallo Spazio ai fondali | guiderà la spedizione sottomarina NEEMO

meteoweb.eu

(Di martedì 11 giugno 2019) L’astronauta dell’ESAscambierà la sua tuta spaziale per l’attrezzatura subacquea questo mese, come comandante della missione internazionale di ricerca ed esplorazione di 10 giorni suidell’Oceano Atlantico. Durante la(NASA Extreme Environment Mission Operations) 23 della NASA, l’astronautauna squadra di quattro acquanauti mentre vivono e lavorano nell’unica stazione di ricercaal mondo, Aquarius. Situata a quasi 19 metri sotto l’oceano, vicino a Key Largo in Florida, Stati Uniti d’America, Aquarius è un ambiente ideale per testare concetti per future missioni sulla Luna e su Marte, per simulare passeggiate spaziali e per portare avanti studi di scienza marina sotto la guida del Dipartimento di Scienze Marine dell’Università Internazionale della Florida. Gli ...

