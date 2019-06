Proprietari club più ricchi del mondo | classifica Forbes e patrimonio

Genoa - il fondo York Capital interessato all’acquisto del club : il Proprietario ha una quota dei Milwaukee Bucks in NBA : Il fondo americano York Capital interessato all’acquisto del Genoa: uno dei proprietari ha delle quote di minoranza della franchigia NBA Milwaukee Bucks Dopo la disastrosa stagione appena conclusa, nella quale è arrivata la salvezza solo all’ultima giornata, più per dermeriti degli altri (uno sfortunato Empoli) che per meriti propri, il Genoa si appresta a cambiare proprietà. Enrico Preziosi non ha fatto mistero della possibile ...