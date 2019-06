Nintendo cala il martello del ban su una leaker

eurogamer

(Di martedì 11 giugno 2019) A quanto paresta prendendo provvedimenti contro unache ha pubblicato numerose indiscrezioni durante l'E3.Secondo quanto riportato da VG247, un avvocato che rappresenta il creatore di Mario ha minacciato una nota, Sabi. Famosa su Twitter per aver svelato alcune indiscrezioni durante l'E3, che poi si sono rivelate tutte veritiere, l'utente ha avvisato i suoi fan di questo provvedimento."Sono stata contattata da un avvocato diche ha voluto sapere il mio nome e le mie generalità. Ciò significa che non ho più il permesso di postare nessun leak riguardante tutti i titoli di. Continuerò a postare notizie di altri giochi, ma non quelli di. ".Leggi altro...

