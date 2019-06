Mondiale U20 | la Corea supera l’Ecuador e vola in finale

Italia - l’urlo di gioia resta strozzato in gola : il Var annulla la magia di Scamacca - l’Ucraina va in finale del Mondiale U20 : Italia eliminata in semifinale del Mondiale Under 20: gli azzurri trovano il pareggio allo scadere con Scamacca, ma il Var annulla. Ucraina in finale per la prima volta nella sua storia Si conclude senza lieto fine la favola azzurra nel Mondiale Under 20 in Polonia. I ragazzini terribili allenati da coach Nicolato sono arrivati ad un passo dalla finalissima, salvo poi scontrarsi con la dura realtà. La storia si ripete, quando ...

Italia - l’urlo di gioia resta strozzato in gola : il Var annulla la magia di Scamacca - l’Ucraina va in finale del Mondiale U20 : Italia eliminata in semifinale del Mondiale Under 20: gli azzurri trovano il pareggio allo scadere con Scamacca, ma il Var annulla. Ucraina in finale per la prima volta nella sua storia Si conclude senza lieto fine la favola azzurra nel Mondiale Under 20 in Polonia. I ragazzini terribili allenati da coach Nicolato sono arrivati ad un passo dalla finalissima, salvo poi scontrarsi con la dura realtà. La storia si ripete, quando ...

Mondiali U20 - Italia a un passo dalla finale : a 2.50 con l’Ucraina. Gli Azzurrini sono i favoriti anche per la vittoria del Mondiale : Dopo aver battuto il Mali, l’Under 20 di Nicolato prova l’assalto alla finale, un traguardo mai raggiunto prima d’ora. L’avversaria sulla strada del trionfo è una delle rivelazioni di questo Mondiale, l’Ucraina che, come l’Italia, vanta un ruolino di 4 vittorie e un pareggio ed ha eliminato la Colombia. L’analisi dei bookmaker di Sisal Matchpoint è di una gara equilibrata, con gli Azzurrini leggermente in vantaggio a 2.50 e gli ucraini a ...

Mondiale U20 - l’Italia in finale quotata a 2 - 45 : Quella di domani sarà un’altra giornata di grande calcio, alle 17.30 la semifinale del Mondiale l’under 20 tra l’Italia e l’Ucraina mentre i ragazzi di Mancini affronteranno a Torino la Bosnia per la qualificazioni agli Europei 2020. Better offre ampie giocate, gli azzurri avranno di fronte l’Ucraina, il successo azzurro è quotato 2,45; la vittoria dell’Ucraina è a 3,10; il pareggio 2,95. Gli ucraini in ...

VIDEO/ Italia Mali U20 - 4-2 - : highlights e gol - azzurri alle semifinali del Mondiale : VIDEO Italia Mali U20, 4-2,: highlights e gol della partita valida per i quarti di finale dei Mondiali. azzurrini in semifinale contro l'Ucraina.

Mondiale U20 – Italia in semifinale! Poker degli azzurrini ad un indomito Mali : Pinamonti firma una doppietta : L’Italia raggiunge la semifinale del Mondiale Under 20. I ragazzi di coach Nicolato superano 4-2 il Mali, capace di rimontare per due volte da situazione di svantaggio: Pinamonti decide la sfida con una doppietta Continua il sogno dell’Italia nel Mondiale Under 20! Gli azzurri trionfano nella sfida dei quarti di finale contro i pari età del Mali, squadra molto fisica e assolutamente da non sottovalutare dopo il successo sulla quotatissima ...

Mondiale U20 – Italia super - Ecuador ko 1-0 : gli azzurri volano agli ottavi : Mondiale U20 di calcio: l’Italia si impone sull’Ecuador 1-0 e vola agli ottavi di finale L’Italia si impone 1-0 sull’Ecuador nella seconda sfida del Mondiale Under 20 dopo il successo nella gara inaugurale con il Messico e si qualifica per gli ottavi di finale della competizione. Gli azzurrini di Nicolato hanno raggiunto il successo grazie al gol di Pinamonti al 15′ del primo tempo. L’Ecuador è poi ...

Mondiale U20 – Successo all’esordio per l’Italia : Frattesi e Ranieri piegano il Messico : Esordio con vittoria per l’Italia ai Mondiali U20: la formazione di Paolo Nicolato batte il Messico 1-2 grazie ai gol di Frattesi e Ranieri “Chi ben comincia è a metà dell’opera”, si dice: chissà se il detto è valido anche in Polonia. l’Italia U20 vince la sua prima partita del girone ai Mondiali U20, battendo il Messico per 1-2. Allo stadio di Gdynia, gli azzurri di Paolo Nicolato hanno subito dimostrato di poter dire la loro all’interno ...