LIVE Usa-Thailandia 13-0 calcio femminile | Mondiali 2019 in DIRETTA | statunitensi

(Di martedì 11 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa nostrasi chiude qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 94′ FINITA! USA batte13-0. 92′ GOOOOOL USA!! Lloyd a segno su un altro assist di Morgan, 13-0. 90′ Ci saranno tre minuti di recupero. 87′ GOOOOOL USA!! Sempre lei, sempre Morgan! Cinquina personale per il talento cristallino americano, 12-0 impietoso per gli Stati Uniti. 85′ GOOOOOL USA!! Non c'è davvero pace per la, Pugh scarta il portiere e insacca a porta vuota la rete dell'11-0. 81′ GOOOOOOL USA!! Ancora Morgan! Quarto gol per il fenomeno statunitense che porta la sua squadra in doppia cifra, 10-0. 79′ GOOOOOOL USA!! Ripartenza dellaben capitalizzata da Rapinoe, 9-0. 77′ Dangda si fa vedere dalle parti di Naeher che para ...

