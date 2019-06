LIVE Italia-Ucraina Under20 0-0 | Semifinale Mondiali 2019 in DIRETTA | azzurrini in

oasport

(Di martedì 11 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.17in difficoltà nel primo tempo: 0-0 giusto per quanto visto in Polonia considerando la buona prova dell’che ha messo alle strette a più riprese gli. Diversi i colpi su punizione dei ragazzi dell’Est:impallati e statici. Nicolato si farà sentire? FINE PRIMO TEMPO 45′ Non c’è più tempo: finisce il primo parziale. 45′ PINAMONTI! Anticipato il centravanti dell’Inter su cross basso di Ranieri. 44′ Scamacca ci prova di testa: l’attaccante ex Roma è in offside. 42′ Koniienko ci prova con il sinistro su punizione: alto. 40′troppo attendista: è l’a fare il match. 37′ BULETSA! PLIZZARI CI ARRIVA SULLA PUNIZIONE! 36′nervosa: fallo di Esposito. 35′ Lancio di Bellanova per Pinamonti: il #9 non ci ...

