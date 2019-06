Il neo salva-Roma salva tutti | ma addio al taglio dell?Irpef

Roland Garros 2019 : malgrado il bel torneo di Salvatore Caruso e la top 10 di Fabio Fognini il bilancio dell’Italia è in… rosso : Non si può considerare positivo il bilancio complessivo dell’Italia nel Roland Garros 2019. In campo maschile i nostri portacolori hanno vinto 6 partite e ne hanno perse 9: certamente non siamo tornati al disastroso 2016, quando ci furono 6 sconfitte su 6, ma rispetto al 2017 (6 vittorie e 5 sconfitte) e soprattutto al 2018 (11 vittorie e 7 sconfitte) il consuntivo è in… rosso, eppure la nostra partecipazione non era così numerosa nel tabellone ...

Naufragio nel Mediterraneo : 38 migranti salvati - tra cui 9 bimbi. Si cercano dispersi : Un'altra tragedia in mare. Organizzazione internazionale per le migrazioni e la Guardia costiera libica hanno comunicato sui loro profili Twitter l'avvenuto recupero in . are di 38 superstiti, tra cui 9 bambini. Ma ci sarebbero delle vittime. Le operazioni di ricerca e soccorso sarebbero ancora in corso.

Ping Pong - il cane a 3 zampe che salva il neonato sepolto vivo dalla madre-bambina : È diventato l’eroe del suo villaggio perché ha salvato un neonato sepolto vivo dalla mamma quindicenne in una piantagione di manioca. Lui si chiama Ping Pong ed è un cane che ha l’uso di solo tre zampe. Il fatto è successo a Ban Nong Kham, un villaggio del nord-est della Thailandia, si legge sul sito del Bangkokpost. «All’improvviso – racconta il proprietario – il cane ha cominciato a fiutare in modo ansioso, poi ha ...

Migranti - le istruzioni de Lo Stato Sociale per salvare i naufraghi nel Mediterraneo – IL VIDEO IN ESCLUSIVA : salvare i Migranti nel mar Mediterraneo. istruzioni per l’uso. Ci pensa Lo Stato Sociale, nella declinazione marittima del “carota” – al secolo Enrico Roberto -, a spiegare come si interviene da un gommone di una ong per aiutare esseri umani su un barcone in balia del mare. Il VIDEO è online e dura una decina di minuti. Le insegne sono quelle della Mediterranea Saving Humans, mentre “carota” segue le indicazioni per un finto salvataggio. ...

Chirurgia : neonata salvata al Meyer grazie a complesso intervento di ricostruzione intestinale : Ha solo 5 mesi ed è arrivata al Meyer dalla Terapia Intensiva dell’ospedale di Atene con un’infezione intestinale rara e gravissima. Il professor Antonino Morabito, uno dei massimi esperti europei di Chirurgia addominale entrato in servizio al Meyer esattamente un anno fa, ha condotto su di lei un complesso intervento chirurgico di ricostruzione intestinale che la ha salvata e che le permetterà di alimentarsi senza dover ricorrere alla ...

ATP Estoril – Termina ai sedicesimi il torneo di Salvatore Caruso : il tennista azzurro sconfitto in 2 set da Cuevas : Salvatore Caruso sconfitto in due set dall’uruguagio Pablo Cuevas: il tennista sudamericano si impone con il punteggio di 2-6 / 2-6 Dopo essere arrivato nel main draw partendo dalle qualificazioni, Salvatore Caruso abbandona il torneo di Estoril ai sedicesimi di finale. Il tennista italiano, che attualmente occupa la posizione numero 152, è stato sconfitto in due set dall’uruguagio Pablo Cuevas, numero 67 del ranking. Cuevas si è imposto ...

L’infermiera che ha salvato il neonato abbandonato : “Ti terrei con me ma so che non sarà possibile” : “L’iter per le adozioni è lungo e complicato e c’è qualcuno che ti sta aspettando da molto più tempo di me”, dice in una...

