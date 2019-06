“Il mio corpo” E Rosa Perrotta incinta e orgogliosa mostra le sue smagliature

caffeinamagazine

(Di martedì 11 giugno 2019) Prima si era parlato di nozze, poi di crisi e qualche mese faaveva stupito tutti annunciando di esseredi Pietro Tartaglione, ex corteggiatore del Trono Classico, conosciuto sotto i riflettori di “Uomini e donne”. L’ex tronista ed ex isolana è prossima al parto e ha deciso di condividere un messaggio con i suoi seguaci di Instagram. L’ex volto di “Uomini e Donne” ha condiviso uno scatto che la ritrae in Senza veli con il pancione scoperto. Nella didasclia ha scritto un lungo post in cui racconta come sta cambiando il suo corpo in gravidanza. Lavede il suo corpo cambiare e vede comparire le prime, ma questo è nulla in confronto all’atto di donare la vita. “Qualche smagliatura sui fianchi, qualcuna sotto al seno, pesante, gonfio. Il mio corpo è cambiato, proprio come il vostro. Proprio come cambia il corpo di una ...

RobertoBurioni : Chiedere un’opinione sull’omeopatia a omeoimprese è come chiedere a un bambino di 5 anni cosa pensa di Babbo Natale… - borghi_claudio : Il mio intervento oggi in aula. Informativa urgente del ministro Tria sulla proposta di procedura di infrazione. - marattin : Oggi il Ministro Tria è venuto alla Camera per riferire sulla procedura di infrazione. Avevo alcune cose da dirgli.… -