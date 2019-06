Governo | la fiducia scende al 37% Conte batte Salvini Di Maio terzo

Sfiducia al sindaco De Angelis - il comune va al Commissario di Governo : L'Aquila - I 14 voti contrari, più i 3 consiglieri assenti, la mozione di Sfiducia alla presidente del consiglio Iride Cosimati e la bocciatura dello strumento finanziario hanno decretato la fine dell’amministrazione guidata dal sindaco Gabriele De Angelis. Ora verrà nominato un Commissario prefettizio, si parla di una decina di giorni anche se il termine prevede un massimo di tre mesi. Ci sarà un decreto del presidente della ...

Sblocca cantieri - il Governo pone la fiducia alla Camera. Fischi dall’opposizione : Il governo ha posto la fiducia sul decreto Sblocca cantieri, in discussione alla Camera. Lo ha annunciato il ministro per i rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, intervenendo in Aula. L’opposizione ha accolto la proposta con Fischi e grida. La seduta dell’Aula è stata sospesa ed è stata convocata la conferenza dei capigruppo. Il 6 giugno scorso il Senato ha approvato il testo con 142 voti a favore, 94 contrari e e 17 astenuti, dopo una ...

Governo - Conte : “Procedura va evitata”. E si difende : “Salvini e Di Maio? Nessuno vuole dettarmi agenda - fiducia ritrovata” : “Io sotto assalto di Salvini e Di Maio su conti, Ue e tasse? Mi vogliono dettare l’agenda? No, non è stato questo l’atteggiamento, né questo il clima. Nessuno mi vuole mettere in un angolo, sono lo stesso che a dicembre ha evitato la procedura di infrazione al Paese salvaguardando le misure di protezione sociale, quota 100 e reddito di cittadinanza. Non ho cambiato filosofia”. A rivendicarlo il presidente del ...

Sondaggi politici Ipsos : cala la fiducia nel Governo - sale quella in Salvini : Sondaggi politici Ipsos: cala la fiducia nel governo, sale quella in Salvini Le elezioni europee hanno lasciato strascichi pesanti sull’azione del governo. Che ora prova a rimettersi in carreggiata dopo il vertice serale tenutosi ieri tra il premier Conte e i due vicepremier Di Maio e Salvini. Sondaggi politici Ipsos: Salvini e Di Maio “Si va avanti” “Il governo va avanti? Mai avuto dubbi. Obiettivo comune è ...

Sondaggi elettorali Ipsos : cala la fiducia per Premier Conte e Governo : Sondaggi elettorali Ipsos: cala la fiducia per Premier Conte e governo Sondaggi elettorali Ipsos: nella sua consueta rilevazione del fine settimana per il Corriere della Sera, l’istituto guidato da Pagnoncelli ha deciso di sondare le variazioni della fiducia nel governo e nei leader, a cominciare dal Premier Conte, dopo l’ultimo importante voto per l’Europarlamento. Sondaggi elettorali Ipsos: governo sempre meno coeso Le ...

La fiducia nel Governo è aumentata o calata? : Nel corso della conferenza stampa del 3 giugno, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dichiarato: "A distanza di quasi un anno dall'inizio del governo, i cittadini italiani confermano e anzi rafforzano, seppur di poco, la fiducia verso questa esperienza di governo". L'affermazione di Conte è un'interpretazione dell'esito delle elezioni europee che parte da un dato corretto ma ne fa derivare una conseguenza invece discutibile. ...

Di Maio all’assemblea : “Riorganizzare? Sì ma prima fiducia nel leader. Si decida se Governo continua - Conte lo vuole sapere” : “Sì a una riorganizzazione del Movimento 5 stelle, ma si deve partire dalla fiducia nel capo politico o da un nuovo capo politico. Dobbiamo decidere se sostenere o no questo governo, Conte vuole saperlo”. Luigi Di Maio si è presentato da dimissionario all’assemblea dei parlamentari 5 stelle e, stando alle ricostruzioni delle agenzie, come prima cosa ha chiesto al gruppo di prendere posizione sulla vita dell’esecutivo. ...

Di Maio chiede la fiducia alla Rete | Salvini : "Se passa la linea Di Battista il Governo chiude" : Prima le accuse del senatore Paragone che, a mezzo stampa, gli aveva chiesto un passo indietro. Poi, la conferma. E sul blog del Movimento compaiono già gli orari di voto: domani dalle 10 alle 20

Grecia vira a destra - Tsipras convoca elezioni : “Popolo ha tolto fiducia al Governo” : Le elezioni Europee hanno prodotto un terremoto politico in Grecia, dove il premier Alexis Tsipras ha annunciato elezioni anticipate per fine giugno dopo la netta affermazione dell'opposizione conservatrice. La decisione di chiamare il Paese alle urne con quattro mesi di anticipo sulla scadenza naturale di ottobre e' il frutto dell'avanzata di Nuova Democrazia arrivata al 33% dai dati preliminari rispetto al magro 24% dello schieramento di una ...

Governo - Di Maio : «Non escludo che Lega voglia sfiduciare Conte» : «Non escludo che la Lega stia affrontando queste elezioni per sfiduciare Conte, se lo dice Giorgetti allora può essere». Lo ha detto Luigi Di Maio a Porta a Porta, parlando di...

Confindustria al Governo : "Parlate meno - basta creare sfiducia" : “Le parole che producono sfiducia sono contro l’interesse nazionale” e le parole di chi governa “non sono mai neutre: influenzano le decisioni di investitori, imprenditori e famiglie”. Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, di fronte alla platea dell’assemblea annuale, non usa mezzi termini: “Abbassare lo spread e rilanciare la crescita. Non dobbiamo nasconderci i problemi, ma neppure cavalcare ...

Il Governo vacilla sull’affondo di Giorgetti. L’ira di Conte : “Se volete sfiduciatemi” : Giuseppe Conte per una volta scende dall’empireo in cui si era auto-esiliato per quieto vivere del governo, dismette i panni salomonici e si infila nella rissa della maggioranza gialloverde a tirar cazzotti come tutti in questi giorni finali di campagna elettorale. ...