Gianni Nazzaro | la moglie del cantante ruba un hoverboard in Autogrill e poi scappa in

(Di martedì 11 giugno 2019) Durante una sosta in autostrada è riuscita are da un’undella Ducati Corse in edizione limitata e, eludendo i dispositivi antitaccheggio, è uscita indisturbata dal locale ed èta via a bordo dell’auto dove l’aspettavano il figlio e il marito, dirigendosi verso la Puglia. È successo in provincia di Frosinone, nell’area di servizio La Macchia Ovest, ad Anagni: protagonisti della storia sono ilnapoletanoe laNada Ovcina, sua manager. FQ Magazine Jesolo, spiaggia dove si fanno orge e sesso libero: interverranno i vigili La scena è stata immortalata dalle telecamere di sorveglianza dell’e ora la 77ennediè stata arrestata dalla polizia stradale di Frosinone e, su ordine del gip si ...

