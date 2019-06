GF 16 | la Nasoni vince il reality e i 100mila euro in palio

Grande Fratello - vince Martina Nasoni : è lei la “ragazza con il cuore di latta” di Irama : È Martina Nasoni la vincitrice del Grande Fratello 2019, la “ragazza con il cuore di latta” che ha ispirato l’omonima canzone portata a Sanremo da Irama . Originaria di Terni, lunghi capelli castani e sguardo dolce, la modella 21enne era tra i favoriti per la vittoria e ora si è aggiudicata il montepremi da 100mila euro in palio. Secondo classificato invece Enrico Contarin. ...

Grande Fratello - vince Martina Nasoni : la storia straziante dietro il trionfo (e quanti soldi ha vinto) : È Martina Nasoni è la vincitrice del Grande Fratello . Modella di 21 anni nata a Terni, Martina ha ispirato la canzone di Irama La ragazza con il cuore di latta, un vero e proprio porta fortuna. A lei il montepremi da 100mila euro in palio. Accento umbro, capelli lunghi e viso dolce che più dolce non

Ti ho denunciata! Le parole di Francesca De André... vince Martina Nasoni : Il Grande Fratello 16 è finito e ha trionfato Martina Nasoni . Erano sette i concorrenti approdati all’ultima puntata, via via eliminati, tra filmati celebrativi e commosse visite dei parenti. Erika è stata la prima, seguita da Francesca De André, anche in finale protagonista di scontri con Taylor Mega, Mila Suarez e Cristiano Malgioglio. Poi è stata la volta di Gennaro, quindi di Daniele e di Gianmarco Onestini. Ultimi a rimanere nella casa ...

Martina Nasoni vince il Grande Fratello 16 : La 21enne di Terni ha ottenuto il 60% dei voti. Secondo posto per Enrico, terzo per Gianmarco Onestini

Martina Nasoni vince il Grande Fratello 2019 : Martina Nasoni E’ “la ragazza con il cuore di latta” Martina Nasoni la vincitrice di Grande Fratello 2019 . Durante l’ultima puntata del programma condotto da Barbara D’Urso, la concorrente ha battuto all’ultimo scontro, con il 60% dei voti, Enrico Contarin, aggiudicandosi il montepremi in palio di 100mila euro. Medaglia di bronzo per Gianmarco Onestini. Quest’ultimo, nel corso della serata, ha potuto ...

Formula E - a Roma vince Mitch Evans del team PaNasonic Jaguar : Mitch Evans, del team Panasonic Jaguar, si è aggiudicato il gran premio di Roma, settima tappa del campionato mondiale ABB FIA di Formula E. Una vittoria storica per il costruttore inglese, che non vinceva una gara in competizioni motoristiche dal lontano 1991, e importante per il pilota neozelandese che sale al quarto posto in classifica, a soli 4 punti dalla vetta. Al secondo posto si è piazzato Andrè Lotterer, che ha battaggliato col ...