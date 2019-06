Genova | pusher pesta agenti durante controllo e li manda in ospedale

ilgiornale

(Di martedì 11 giugno 2019) Federico Garau Lo straniero, con una lunga lista di precedenti alle spalle, aveva delle dosi di crack, cocaina ed eroina addosso, per cui ha rabbiosamente reagito contro gliper evitare il fermo: in due finiscono al pronto soccorso Fermato dai poliziotti aper un, li minaccia e li aggredisce con violenza, spedendone due al pronto soccorso. Protagonista in negativo della vicenda, che si è svoltala mattinata dello scorso sabato, uno spacciatore senegalese di 34 anni, personaggio tra l'altro ben noto alle forze dell'ordine. Lo straniero, un senza fissa dimora, è stato notato aggirarsi in modo sospetto per le vie del centro storico della città. Con delle protuberanze che risultavano decisamente evidenti nelle tasche posteriori dei pantaloni che indossava al momento del fermo, l'africano è stato raggiunto e fermato per undi routine ...

DefeatBaizuos : 'Genova: senegalese gira con la droga che spunta dai jeans, poi aggredisce e ferisce due poliziotti, arrestato. Un… - Game_pusher : Se siete nei pressi di Genova, visitate questa mostra di #libri molto speciali! - lavocedigenova : L'alveare della droga a Genova: i nascondigli dei pusher nei vicoli (VIDEO) -