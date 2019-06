Estrema grandinata in Slovenia | colpita la zona sud-orientale del Paese

Maltempo - grandinata Estrema in Sudafrica : “sassi di ghiaccio” dal cielo [VIDEO] : Dopo le forti piogge che negli ultimi giorni avevano provocato frane e inondazioni nella città di Durban e nella provincia di KwaZulu Natal, costate la vita ad almeno 51 persone, una violenta tempesta di grandine si è abbattuta sulla città di Hluhluwe, sempre nella stessa provincia di KwaZulu Natal, nella parte meridionale del Sudafrica, ma qualche centinaio di chilometri più a nord di Durban. Come potete vedere nel video in fondo all’articolo a ...