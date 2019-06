E3 Nintendo 2019 – Direct Recap

E3 2019 : Animal Crossing New Horizon arriverà finalmente su Nintendo Switch a partire dal prossimo anno : Animal Crossing: New Horizons è stato finalmente mostrato durante il Nintendo Direct all'E3 2019. Da quello che abbiamo potuto osservare dal trailer la grafica rispetto al suo predecessore (Animal Crossing: New Leaf) su Nintendo 3DS sembra milgiorata di molto.Animal Crossing: New Horizons catapulterà i giocatori sull'isola deserta Nook Inc. Nel trailer, il nostro eroe sfreccia intorno a un'isola, raccogliendo materiali e creando una serie di ...

Tutto vero - The Witcher 3 arriva su Nintendo Switch nel 2019 : trailer dall’E3 : Per chi ci scrive, The Witcher 3 Wild Hunt rappresenta una delle esperienze videoludiche più belle vissute nell'attuale generazione, sia su personal computer che su console. Sarà l'amore per gli actionGDR, sarà il carisma del protagonista Geralt di Rivia, saranno ancora le splendide quest proposte da questa squisita produzione polacca. Sta di fatto che le avventure dello strigo nato dalla penna dello scrittore Andrzej Sapkowski, trasposte in ...

E3 2019 : Spyro Reignited Trilogy arriva su Nintendo Switch : Spyro Reignited Trilogy ha fatto faville su PS4 e Xbox One, ma per gli appassionati del draghetto viola più famoso le sorprese non sono ancora finite. L'apprezzato remake dei primi tre capitoli di Spyro uscirà anche per Nintendo Switch, a confermarlo è il trailer riportato qui di seguito ce fa un recap di tutti i giochi che saranno in arrivo per la celebre console Nintendo.Spyro Reignited Trilogy uscirà per Switch il 3 settembre, pubblicato da ...

E3 2019 : Empire of Sin - il nuovo titolo di Romero Games - è in arrivo su Nintendo Switch : Durante il Nintendo Direct sono stati annunciati una serie di nuovi titoli che arriveranno presto sulla console ibrida Nintendo Switch. Tra questi c'è il nuovo gioco dei fratelli Romero che porterà delle tinte noir all'interno della console.Empire of Sin trasporta i giocatori nello spietato mondo del crimine della Chicago proibizionista degli anni '20, dove dovranno usare una combinazione di fascino e intimidazione per scalare le gerarchie della ...

E3 2019 : Panzer Dragoon torna questa volta su Nintendo Switch : Il Nintendo Direct presentato all'E3 ha annunciato anche un titolo per i più nostalgici.Stiamo parlando del ritorno di Panzer Dragoon: il primo remake sarà pubblicato entro la fine del 2019 e includerà immagini completamente rinnovate per un pubblico moderno oltre a diversi aggiornamenti dei controlli di gioco che renderanno più facile per i fan di oggi giocare e divertirsi su Nintendo Switch. Anche il secondo gioco è stato annunciato in ...

Nintendo conclude l’E3 2019 con il botto tra annunci e grandi sorprese : Nintendo ha anche svelato due nuovi personaggi scaricabili a pagamento per Super Smash Bros. Ultimate: l’Eroe della serie DRAGON QUEST arriverà quest’estate, mentre Banjo e Kazooie saranno disponibili in autunno. Il Nintendo Direct si è concluso con l’annuncio che il seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild è attualmente in sviluppo per Nintendo Switch. Il Nintendo Direct ha inoltre presentato un ...

E3 2019 : Resident Evil 5 e 6 approdano su Nintendo Switch : Nintendo Switch sta per ottenere due nuovi titoli firmati Capcom. Stiamo parlando di Resident Evil 5 e 6 che approderanno sulla console ibrida in autunno.Questi due titoli si uniscono a una già lunga lista di giochi survival horror su Switch. Negli ultimi due anni, Capcom ha rilasciato il remake di Resident Evil, Resident Evil 0, Resident Evil 4, Resident Evil Revelations e Resident Evil Revelations 2 per Switch.Resident Evil 5 è stato ...

E3 2019 : un nuovo gameplay trailer ci mostra Astral Chain per Nintendo Switch : PlatinumGames presenta il suo nuovo gioco d'azione Astral Chain, in arrivo per l'ammiraglia Nintendo Switch il 30 agosto 2019.Come possiamo vedere infatti il gioco si è mostrato in un interessante gameplay trailer in occasione della conferenza Nintendo di questo E3 2019, per cui possiamo apprezzare qualche cutscene e svariate sequenze di gioco.Astral Chain è diretto da Takahisa Taura, lo stesso game designer di NieR: Automata, e supervisionato ...

E3 2019 : The Witcher 3 : Wild Hunt Complete Edition è in arrivo quest'anno su Nintendo Switch : Vincitore di oltre 800 premi, tra cui 250 premi come Gioco dell'Anno (GOTY), The Witcher 3: Wild Hunt è un gioco di ruolo ambientato in un mondo fantasy che offre avventura, pericolo e mistero. Nei panni del Witcher Geralt di Rivia, i giocatori devono trovare la Figlia della Profezia - un'entità molto potente capace di distruggere il mondo. Lungo il viaggio, il Witcher si troverà ad affrontare non soltanto nemici spaventosi, ma anche scelte ...

E3 2019 : alle 17 : 45 in diretta con EuroLive Speciale Nintendo Direct E3 2019 : Dopo la scorpacciata degli ultimi due giorni non è ancora tempo di chiudere con le dirette dell'E3 2019 e con gli eventi da seguire assolutamente in diretta. In questo caso il focus è tutto su Nintendo e ovviamente su Switch, la console ibrida che tanto bene sta facendo sia a livello di critica che a livello di pubblico.Questa sera è tempo di Nintendo Direct E3 2019, un appuntamento che dovrebbe durare circa 40 minuti e che potrebbe sicuramente ...

E3 2019 : The Elder Scrolls : Blades arriva su Nintendo Switch : Durante la conferenza Bethesda dell'E3 2019, il lead producer Craig Lafferty e il lead artist Matt Carofano hanno annunciato che The Elder Scrolls: Blades arriverà su Nintendo Switch durante il corso dell'autunno.Come la controparti iOS e Android, Blades su Switch sarà free-to-play e sfrutterà il motion control dei Joy-Con della console della grande N. Inoltre sin dal lancio il gioco supporterà il crossplay e il crossprogression con le versioni ...

The Witcher 3 per Nintendo Switch sarà annunciato durante l'E3 2019? : Fino a a qualche tempo fa, un porting su Nintendo Switch dell'ottimo The Witcher 3: Wild Hunt avrebbe fatto ridere molti utenti, tuttavia negli ultimi giorni sono emersi decine di rumor al riguardo, rendendo la cosa decisamente verosimile.L'ultimo di questi è arrivato da un Tweet del collega di Eurogamer.net Tom Phillips, secondo cui The Witcher 3 sarà annunciato per Nintendo Switch la prossima settimana, durante l'E3 2019. Nel Tweet di Phillips ...

Nintendo si prepara all’E3 2019 con Direct - Treehouse e Tornei : Mentre l’E3 2019 si avvicina velocemente, Nintendo ha fornito ulteriori dettagli sulle sue attività durante l’evento che si svolgerà a Los Angeles dall’11 al 13 giugno. Nintendo ha confermato che Pokémon Spada e Pokémon Scudo i due giochi per Nintendo Switch protagonisti di un recente Pokémon Direct, saranno disponibili da provare. Tra i titoli giocabili troviamo anche: Luigi’s Mansion ...

L'E3 2019 è alle porte e su Amazon spuntano una marea di placeholder per giochi Sony - Microsoft - Nintendo - Ubisoft - Bethesda e molti altri : L'E3 2019 è inevitabilmente tempo di annunci e a quanto pare anche i listini dei retailer online si stanno preparando per il possibile arrivo di una marea di novità. In questo senso ciò che nelle ultime ore sta accadendo all'interno del database di Amazon UK fa sicuramente incuriosendo molti giocatori e addetti ai lavori.L'insider e leaker Wario64 ha infatti notato la presenza di una incredibile mole di pagine placeholder soprattutto per giochi ...