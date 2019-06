Dopo le cavallette | le cimici asiatiche Allarme anche nei centri abitati

agi

(Di martedì 11 giugno 2019)lenelle campagne di Nuoro in Sardegna, con il caldo improvviso si sta verificando un'invasione di sciami dinel nord Italia. È l'lanciato dalla Coldiretti per l'arrivo in Italia della "cimice marmorata asiatica". È un insetto pericoloso per l'agricoltura perché prolifica con il deposito delle uova almeno due volte l'anno e attacca con le punture meli, peri, kiwi, masu peschi, ciliegi, albicocchi e piante da vivai con danni che possono arrivare fino al 40% dei raccolti nei terreni colpiti. La cimice arriva fino aie costringe i cittadini a barricarsi in casa con porte e finestre chiuse. La situazione - sottolinea la Coldiretti - è difficile in tutto il Nord dal Friuli al Veneto, dalla Lombardia all' Emilia Romagna fino in Piemonte. La diffusione improvvisa di questi insetti che non hanno nemici naturali - spiega ...

