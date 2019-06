Conte | “Vogliamo interrompere il dominio della Juventus”

ilfogliettone

(Di martedì 11 giugno 2019) "Si può fare, non abbiamo limiti" E' il senso dell'intervista concessa dal nuovo allenatore dell'Inter Antonioal magazine GQ nel numero in edicola. "L`insieme dei risultati che ho ottenuto - racconta a Paolo Condò - e soprattutto la rapidità con la quale sono venuti mi hanno cucito addosso una certa immagine. Io creo aspettative. Quando intraprendo una nuova avventura la società si attende molto da me. I giocatori sono fiduciosi di migliorare, i tifosi si aspettano grandi soddisfazioni. Questo significa che devo valutare con estrema attenzione le mie scelte. Ne sono consapevole. Posso accettare all`inizio di avere poche possibilità di vincere, al limite anche l`uno per cento, ma almeno quello deve esserci".La presenza di Marotta "ha aiutato - dice- è stata una conferma dell`impressione che avevo da lontano. Marotta è un dirigente che ha vinto tanto, se tu lo cerchi un ...

