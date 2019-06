Bradley Cooper e Irina Shayk | a distanza di sicurezza dall’ex

vanityfair

(Di martedì 11 giugno 2019)lascia casa dilascia casa dilascia casa dilascia casa dilascia casa dilascia casa dilascia casa dilascia casa dilascia casa diSu Tinder, la celebre app per organizzare incontri, esistono sostanzialmente due opzioni: swipe right, ossia «mi piaci e iniziamo a parlare», oppure swipe left, che significa «evitiamo contatti». Una decisione presa in pochi secondi, solo guardando una foto e una micro-descrizione. Nelle relazioni d’amore, però, i meccanismi sono ben più complicati e, anche quando il rapporto finisce, le strade percorribili sono davvero tante: è possibile restare amici e continuare a vedersi per il bene dei figli? Oppure è meglio tagliare i ...

yosoymichael : Period. Stefani Germanotta. - ValentinaInLA : Dopo 4 anni di relazione e una figlia Bradley Cooper e la modella Irina Shayk si lasciano dando adito alle voci di… - mircur8 : Irina Shayk e Bradley Cooper: ecco i motivi dell'addio -