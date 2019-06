Verona | l’organizzatore del Family Day condannato per diffamazione di Arcigay

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 giugno 2019)per aver diffamato. È la sentenza emessa dal tribunale diper Massimo Gandolfini, portavoce del Comitato ‘Difendiamo i nostri figli‘ e organizzatore delDay. I giudici lo hannoa quattro mesi di reclusione, convertiti in una sanzione pecuniaria di 30mila euro, e a una multa di 10mila euro per danni. La condanna è legata alle dichiarazioni di Gandolfini a un incontro pubblico del 2015. Aveva sostenuto che tra le 58 identità di genere approvate da– tra cui era possibile optare su Facebook per connotare il proprio profilo – vi fosse anche la pedofilia. Durante l’incontro Gandolfini aveva mostrato un articolo di Repubblica travisandone però il contenuto: nell’articolo, infatti, era scritto che una delle identità di genere approvate daera quella del “femminiello”, cioè una figura omosessuale ...

