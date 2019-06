Samanta Togni | Fabrizio Frizzi? Un uomo di una bellezza umana incredibile

ilgiornale

(Di lunedì 10 giugno 2019) Alessandro Pagliucaparla dial programma Vieni da Me descrivendolo comedalla grande umanità, volto noto della Rai per essere maestra di ballo nel programma Ballando con le Stelle, ospite a Vieni da Me racconta del suo rapporto particolare con. Il conduttore è scomparso lo scorso anno e con lui la ballerina ha partecipato alla prima edizione del talent show di Milly Carlucci Ballando con le Stelle. Di luiha voluto dire della, dellacaratteriale che contraddistingueva: "è undi unauma. Ho iniziato questo meraviglioso percorso insieme a lui." Anche Caterina Balivo ha voluto unirsi al pensiero avuto da, in quanto anche lei ha avuto il piacere di conoscerlo e soprattutto, ha affermato che chiunque abbia ospitato nel suo ...

