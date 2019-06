Pestaggio con finalità di rapina in ex kartodromo | 6 persone arrestate

romadailynews

(Di lunedì 10 giugno 2019) Roma – I Carabinieri della Stazione di Tivoli Terme hanno arrestato 6 cittadini romeni di eta’ compresa tra i 19 e i 43 anni, in Italia senza fissa dimora e con precedenti, con le accuse diaggravata in concorso e lesioni personali dolose. Il branco si e’ reso responsabile di una brutale aggressione ai danni di una coppia di connazionali che si sono stabiliti nell’area deldismesso di Guidonia. Bastoni in mano, i 6, una volta entrati, hanno subito fatto capire le loro intenzioni, colpendo i presenti per derubarli di piccoli oggetti d’oro, bigiotteria e orologi di poco valore. Subito dopo la spedizione, il branco e’ fuggito a piedi in direzione della fermata dei bus Cotral di via Nazionale Tiburtina, seguiti a poca distanza dalle vittime, intenzionate a recuperare i loro oggetti, che urlavano chiedendo aiuto. Vista la situazione, ...

