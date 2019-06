Partono in aereo insieme, all’arrivo scopre che il figlio autistico è stato lasciato a terra

(Di lunedì 10 giugno 2019) Si era imbarcata sull'con tutta la famiglia per ritornare a casa dopo una piacevole vacanza trascorsa tutti. All'arrivo allo scalo di destinazione, però, l'incredibile scoperta: solo due dei suoi tre figli erano giunti a destinazione con lei perché il terzo erafatto scendere prima del decollo senza che nessuno la avvertisse. È la singolare avventura di una mamma britannica di 48 anni, Nicola Purdy e dei suoi tre figli Jack, Alex e Darci, rispettivamente di 24, 12 e 11 anni. Erano stati per qualche giornoin vacanza a Creta e per il ritorno a casa si erano imbarcati su unma con posti non vicini tra loro. Così nessuno si è accorto che il 24enne, affetto da autismo, erafatto scendere poco prima del decollo perché si sentiva male senza che nessuno avvertisse la famiglia.