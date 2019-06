Napoli | de Magistris è sempre più solo | nuovo duello con i cinquestelle

De Magistris : “Interrogazione M5s per commissariare Napoli? Una vergogna - neppure Mussolini sarebbe arrivato a tanto” : “Interrogazione del M5s per commissariare il Comune di Napoli? È una vergogna democratica che forse nemmeno Mussolini si sarebbe sognato di mettere in atto. I 5 Stelle stanno veramente alla frutta“. È la durissima risposta del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, all’iniziativa dei 58 senatori del M5s, che con una interrogazione avente come primo firmatario il parlamentare pentastellato Vincenzo Presutto chiedono ...

De Magistris a KK : “Abbiamo dato serenità a noi e al Napoli - lavoriamo su questi aspetti” : Luigi De Magistris, sindaco di Napoli è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli parlando della convenzione per lo Stadio San Paolo. Queste le sue parole : “Lo stadio sta venendo bene, ci lavorano 80 operai e per fine giugno avremo tutti i sediolini montati. Inoltre lavoriamo su bagni, tabelloni, impianto elettrico e da luglio saremo carichi per le Universiadi e la Champions League”. Accordo sulla ...

De Magistris a Fico : «Tu sindaco di Napoli - io presidente della Regione» : Duro attacco a Di Maio Il titolo dell’intervista concessa al Fatto quotidiano non lascia dubbi: De Magistris chiama Fico: “tu sindaco, io governatore”. Un’intervista politica in cui il sindaco di Napoli attacca duramente Di Maio e tende una mano a quello che considera un suo alleato nel Movimento 5 Stelle. Di Luigi Di Maio ha detto: “Ha fatto un capolavoro… ha avuto la capacita` di polverizzare un consenso clamoroso, quello ...

Kiss Kiss Napoli – De Magistris : “Sono Sarrista e tifoso - da tale ci sarebbe un risentimento particolare” : Luigi De Magistris, sindaco di Napoli è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, parlando del futuro di Maurizio Sarri e il suo possibile approdo alla Juventus : “Sarri alla Juve è una cosa che mi mette in difficoltà. Io sono per ‘Sarrismo e rivoluzione’, mi dispiacerebbe vederlo alla Juventus. Ma è ovvio che ragionando da professionista non avrei nulla da dire, allenare è il suo mestiere. Ma da tifoso ne risentirei, ...

De Magistris : «Camorristi - Napoli non vi vuole più. Fujtevenne» : «Abbia dedicato il Maggio della cultura di Napoli al diritto alla felicità. Napoli sprigiona energia umana e culturale come mai. Napoli è invasa da iniziative culturali...

Napoli - l'appello di de Magistris per Gabriele : «Tutti in piazza per il nostro bimbo» : «Gabriele è un bimbo di 19 mesi, affetto da una patologia rarissima, solo 20 casi noti nel mondo, il suo è l'unico in Italia. L'unica strada di guarigione è il...

Noemi - arrestati i sicari. De Magistris : 'Napoli ce la fa con le sue forze quando crede negli obiettivi' : 'La notizia più bella da commentare con estrema cautela è che da ieri Noemi dà segni di miglioramento importanti e stamattina c'è stata la notizia che sarebbero stati individuati i responsabili dell'...

Napoli - de Magistris : “Gomorra? Simbolo del male - dire ‘viva Saviano’ a prescindere è errore clamoroso”. E attacca Salvini : “Quello che è accaduto a Napoli accade in altre capitali del mondo. Basti vedere quello che succede anche a Londra. Napoli oggi è la città più visitata e in crescita in Italia, però non possiamo accettare quello che è accaduto l’altro giorno, di pomeriggio e in pieno centro, o quello che è successo davanti alla scuola di San Giovanni“. Così, ai microfoni di “‘Uno, nessuno,100Milan” (Radio24), il sindaco di ...

Napoli e il dramma della piccola Noemi - de Magistris : «Salvini dov'è? Distruggiamo gli eroi di merd... di Gomorra» : «Salvini ha reso il Paese più insicuro e più violento. Aumentano i reati a sfondo razziale; crescono le violenze su bambini e donne; si rafforza l'odio sociale e il sentimento...

Scontro De Magistris-Salvini su Napoli. Il sindaco : "Con Noemi in rianimazione non esitava a farsi selfie" : “Salvini ha reso il Paese più insicuro e più violento. Aumentano i reati a sfondo razziale; crescono le violenze su bambini e donne; si rafforza l’odio sociale e il sentimento del rancore; si consolida il pericolo del terrorismo per le politiche di odio nei confronti dei popoli islamici; aumentano corruzioni e collusioni, con indagini anche verso esponenti dello stesso Governo. Un ministro quasi mai presente al ...

Scontro De Magistris-Salvini su Napoli. Il sindaco : "Con lui più insicurezza" : “Salvini ha reso il Paese più insicuro e più violento. Aumentano i reati a sfondo razziale; crescono le violenze su bambini e donne; si rafforza l’odio sociale e il sentimento del rancore; si consolida il pericolo del terrorismo per le politiche di odio nei confronti dei popoli islamici; aumentano corruzioni e collusioni, con indagini anche verso esponenti dello stesso Governo. Un ministro quasi mai presente al ...

Bimba ferita a Napoli : video choc/ De Magistris vs Salvini 'selfie mentre Noemi…' : Spunta il video choc del killer in azione durante la sparatoria a Napoli nella quale è rimasta ferita la Bimba Noemi. De Magistris attacca Salvini.

Napoli e il dramma della piccola Noemi - de Magistris : 'Salvini dov'è? Distruggiamo gli eroi di merd... di Gomorra' : Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha scritto un lungo post sulla vicenda di Noemi, ferita in un agguato a piazza Nazionale: 'La piccola Noemi lotta tra la vita e la morte in Ospedale per ...

Bimba ferita a Napoli - il sindaco de Magistris in ospedale : 'Genitori splendidi' : 'Nel tardo pomeriggio di oggi mi sono nuovamente recato all'ospedale Santobono. Ho parlato con i medici per gli ultimi aggiornamenti sulla piccolina ricoverata e mi ha fatto piacere restare a parlare ...