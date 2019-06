Laureati | all’estero stipendio più alto del 61% “Perdiamo capitale umano | suicidio

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 giugno 2019) Se ne vanno perché in Italia non riescono a trovare lavoro e uno su tre di certo non intende tornare a casa nei prossimi cinque anni. Il motivo? All’estero lo, in media, è piùdel 61%. Ma dai dati presentati da Almalaurea emerge anche che il Sud continua a perdere diplomati ee dal 2003 al 2017 tanto che, per il presidente e già rettore dell’Università di Bologna Ivano Dionigi, “fra 10 anni rischia di essere un guscio vuoto”. Inoltre le università italiane hanno perso oltre 40mila matricole, registrando una contrazione del 13%. Immatricolazioni però che tornano ad aumentare con un + 9,3% nel 2017-2018 rispetto al 2013-2014. Il 40,8% deiche ha scelto di lavorare fuori dall’Italia ha dichiarato di essersi trasferitoper mancanza di opportunità di lavoro adeguate nel nostro Paese, cui si aggiunge un ulteriore 25,4% che ...

