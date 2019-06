scuolainforma

(Di lunedì 10 giugno 2019) La vicenda deglidelassunto i contorni del grottesco. Quando fu bandito ildel 2016 l’ex premier Renzi un molto chiaro al riguardo. Sono soltanto, non vincitori, pertanto sono soggetti alla validità naturale della scadenza delle graduatorie. La questione degliè proseguita anche con le tante discussioni in Parlamento sposate in richieste di emendamenti mai approvati. Ancora oggi questi docential Ministro dell’ Istruzione Marco Bussetti ed al governo “giallo-verde” una “soluzione”. La fortuna ‘geografica’ Unconquistato sul campo con merito non puòper un capriccio politico. Il senso delle richieste dei docenti che affrontarono ildel 2016 è quello di attribuire il giusto peso ad una questione che la situazione delle diverse aree geografiche ha determinato liste d’attesa ...

scuolainforma : Idonei concorso infanzia e primaria chiedono di non far scadere il proprio diritto - orizzontescuola : Graduatorie concorso 2016 infanzia e primaria scadono nel 2020, idonei chiedono di essere tutti assunti - grimaldibeppe : @rtl1025 @DavideGiac Caro Giacalone, oltre al danno la beffa.. gli idonei del concorso 2016 con graduatoria in scad… -