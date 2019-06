FAO | i sistemi alimentari del futuro devono fornire alimenti nutrienti e sostenibili per

meteoweb.eu

(Di lunedì 10 giugno 2019) Idelgarantire, di qualità e tutelare l’ambiente, ha dichiarato oggi il Direttore Generale della FAO, José Graziano da Silva, sollecitando la trasformazione deiper migliorare la nutrizione nel mondo. Con il suo discorso Graziano da Silva ha aperto il simposio internazionale Ildel Cibo in corso il 10 e 11 giugno a Roma, che riunisce accademici, ricercatori, politici, rappresentanti della società civile e del settore privato, parlamentari e agenzie governative. “Dobbiamo cambiare le nostre strategie e produrre non più cibo, ma produrre cibo più nutriente“, ha dichiarato il Direttore della FAO. La fame non è più l’unico grande problema nutrizionale che affligge l’umanità. A tutt’oggi, oltre 2 miliardi di adulti dai 18 anni in su sono in sovrappeso e 670 milioni di essi sono ...

HolySee_FAO : RT @IFADnews: 'Le scelte che facciamo ora determineranno se i nostri sistemi alimentari futuri saranno sani, nutrienti, inclusivi, resilien… -