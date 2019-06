E3 2019 | The Elder Scrolls Online Scalebreaker e Dragonhold sono i DLC che completeranno

E3 2019 : Bethesda annuncia il sistema per il cloud gaming Orion : Bethesda Softworks ha annunciato una piattaforma software che dovrebbe migliorare notevolmente le prestazioni del cloud gaming. Il sistema, chiamato Orion, potrebbe essere aggiunto a un'ampia varietà di giochi attraverso diversi servizi di streaming. Bethesda promette che darà ai giocatori un'esperienza di qualità superiore accessibile a velocità Internet più lente, e sta aprendo un beta test limitato entro la fine dell'anno, riporta The ...

E3 2019 : Doom Eternal si mostra in una serie di cruenti video di gameplay - il titolo di Bethesda arriverà a novembre : La conferenza di Bethesda sta continuando ed in questi ultimi minuti è stato presentato il tanto atteso gameplay di Doom Eternal.Doom Eternal vi metterà nei panni del Doom Slayer, che avrà il compito di fare a pezzi demoni vecchi e nuovi con armi potentissime in mondi incredibili e mai visti prima. Il titolo promette velocità e potenza combattendo tra le dimensioni in questo aggressivo sparatutto in prima persona.Il nuovo titolo di Bethesda ...

E3 2019 : Wolfenstein Youngblood si mostra in un gameplay trailer alla conferenza di Bethesda : Continua la conferenza E3 2019 di Bethesda e in questi minuti il protagonista è Wolfenstein Youngblood. La compagnia ha pubblicato un nuovo gameplay trailer e ha condiviso alcuni dettagli sul gioco in arrivo il 26 luglio su PC, PS4, Switch e Xbox One.Bethesda ha svelato che il titolo si svolge a Parigi 20 anni dopo The New Colossus. Il celebre Blazkowicz è scomparso e le sue figlie dovranno ritrovarlo nel corso dell'avventura.Leggi altro...

E3 2019 : The Elder Scrolls : Blades arriva su Nintendo Switch : Durante la conferenza Bethesda dell'E3 2019, il lead producer Craig Lafferty e il lead artist Matt Carofano hanno annunciato che The Elder Scrolls: Blades arriverà su Nintendo Switch durante il corso dell'autunno.Come la controparti iOS e Android, Blades su Switch sarà free-to-play e sfrutterà il motion control dei Joy-Con della console della grande N. Inoltre sin dal lancio il gioco supporterà il crossplay e il crossprogression con le versioni ...

E3 2019 : Bethesda presenta Wastelanders - la prossima espansione gratuita di Fallout 76 : In questi minuti si sta svolgendo la conferenza di Bethesda che ha annunciato una nuova espansione di Fallout 76 chiamata Wastelanders.La nuova espansione segna l'arrivo dell'Anno 2 e apporta grosse modifiche al gameplay. Innanzitutto saranno aggiunti NPC che vi consentiranno di portare a termine una serie di nuovissime missioni. Oltre a questo il gioco vi permetterà di fare una serie di scelte che avranno ripercussioni sul gameplay.Wastelanders ...

E3 2019 : EA annuncia The Sims 4 Vita sull’Isola : Electronic Arts e Maxis hanno annunciato oggi che l’espansione The Sims 4 Vita sull’isola sarà disponibile dal 21 giugno su PC e Mac e dal 16 luglio su PlayStation 4 e Xbox One. In The Sims 4 Vita sull’isola i videogiocatori potranno barattare il trambusto della città con uno stile di Vita più rilassato sull’isola di Sulani, dove i Sims potranno rilassarsi ...

E3 2019 : l'RPG indie disegnato a mano The Legend of Wright è in arrivo nella primavera del 2020 : The Legend of Wright è un RPG indie disegnato a mano che verrà lanciato su Xbox One nella primavera del 2020, annunciato durante la conferenza stampa E3 di oggi, riporta Variety.In sviluppo presso Desk Works, The Legend of Wright presenta un design artistico davvero particolare e potete ammirarlo nel nuovo trailer qui sotto:Che ne pensate di questo interessante titolo? Avete seguito l'E3 di Microsoft?Leggi altro...

E3 2019 : il curioso Way to the Woods si mostra in un trailer : Way to the Woods è un gioco di esplorazione in 3D da intendere come un viaggio spirituale nei panni di un cervo, realizzato dal diciottenne Anthony Tan. Il gioco è stato protagonista di un trailer mostrato durante la conferenza Microsoft di questo E3.Come riporta N3, il nuovo trailer mostra due cervi intenti ad esplorare alcuni luoghi apparentemente abbandonati dall'uomo ed in certo senso reclamati dalla natura. Durante l'esplorazione notiamo ...

E3 2019 : Lego Star Wars : The Skywalker Saga includerà tutti e 9 i film della saga in un'unica avventura : Durante la conferenza di Microsoft all'E3 abbiamo potuto dare uno primo sguardo su Lego Star Wars: The Skywalker saga, il nuovo titolo di TT Games.Come riporta Gamespot, nel breve trailer vengono mostrati alcuni volti dei personaggi più popolari della serie, come i combattenti TIE che inseguono il Millennium Falcon, Darth Maul e Kylo Ren che duellano con Rey.Il titolo sarà disponibile su PC ed Xbox One a partire dal 2020: tutti e 9 i film della ...

E3 2019 : Borderlands 3 torna protagonista in un nuovo trailer - disponibile ora il DLC Commander Lilith & The Fight For Sanctuary di Borderlands 2 : La conferenza E3 2019 di Microsoft sta continuando in questi minuti e nel corso dell'evento c'è stato spazio anche per Borderlands 3.Nello specifico, è stato pubblicato un nuovo trailer dedicato all'esplosivo sparatutto.Ma non solo, in questa occasione è stato anche annunciato che il DLC di Borderlands 2, Commander Lilith & The Fight For Sanctuary, che farà da ponte narrativo per Borderlands 3, è ora disponibile.Leggi altro...

E3 2019 : Ninja Theory conferma ufficialmente il suo fuori di testa Bleeding Edge : Dopo averci dato un assaggio dell'attesissimo RPG di Obsidian, The Outer Worlds, i ragazzi di Ninja Theory sono saliti sul palco della conferenza E3 2019 di Microsoft per presentare ufficialmente il loro Bleeding Edge.Si tratta di un frenetico action in terza persona con componente multigiocatore, il tutto condito con un stile decisamente sopra le righe. Il titolo sarà disponibile in versione alpha dal 27 giugno e sarà disponibile al lancio con ...

E3 2019 : Ori and the Will of the Wisps si mostra alla conferenza di Microsoft - annunciata la data di uscita : Durante la conferenza di Microsoft che si sta tenendo ora all'E3 è stato mostrato un nuovo video di Ori and the Will of the Wisps, il nuovo gioco di Moon Studios e pubblicato da Microsoft Xbox Game Studios per Microsoft Windows e Xbox One.Il nuovo trailer ci catapulta nel fantastico mondo di Ori, che dovrà combattere con numerosi mostri: possiamo notare infatti alcune boss fight. Ma la cosa più importante importante è che finalmente abbiamo una ...

E3 2019 : svelata la data di uscita di The Outer Worlds : Inizia col botto la conferenza E3 2019 di Microsoft, con il trailer dedicato all'atteso The Outer Worlds.Nel video mostrato in questi minuti, apprendiamo che il gioco arriverà il prossimo 25 ottobre e sarà disponibile su Xbox Game Pass al momento del lancio.Ecco qui il trailer E3:Leggi altro...

E3 2019 : Alle 2 : 15 in diretta con EuroLive Speciale Conferenza Bethesda : Dopo la Conferenza dedicata all'universo Xbox è tempo di pensare a una delle conferenze "notturne" per noi videogiocatori italiani. Alle 2:30 di lunedì 10 giugno ci sarà infatti spazio per la Conferenza E3 2019 di Bethesda.Cosa possiamo aspettarci dai papà di The Elder Scrolls? Sicuramente DOOM Eternal sarà uno dei protagonisti principali dell'evento e allo stesso tempo ci dovrebbero essere novità per quanto concerne Fallout 76 e probabilmente ...