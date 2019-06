Chi è stato uno scout sopporta meglio stress e difficoltà

Maturità 2019 - Esame di Stato a risChio caos/ "Da Miur solo indicazioni sull'orale" : Maturità 2019, Esame di Stato a rischio caos per la prova orale: "Da Miur solo indicazioni, la simulazione non può essere uguale per tutti".

A cinque giorni dall’inaugurazione - un nuovo parcogioChi di Roma è stato Chiuso per danneggiamenti : A soli giorni dall’inaugurazione, un nuovo “playground” aperto nel Parco Falcone e Borsellino dell’VIII Municipio di Roma è stato chiuso. La notizia è stata data dal Comitato Parchi Colombo, un gruppo di volontarie e volontari che da anni si occupa

Denis Dosio bullizzato : è stato aggredito e rinChiuso in un bagno : Cosa è successo a Denis Dosio e perché è stato aggredito Grosso spavento per Denis Dosio. La giovane star di Instagram, visto di recente a Pomeriggio 5, è stato vittima di alcuni bulli che lo hanno aggredito e rinchiuso in un bagno. A raccontare lo spiacevole episodio è stato lo stesso italo-brasiliano, che non si […] L'articolo Denis Dosio bullizzato: è stato aggredito e rinchiuso in un bagno proviene da Gossip e Tv.

Matteo Salvini contestato a Novate Milanese - striscioni - urla e fisChi al comizio del ministro : “Prima le persone” : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini è stato contestato da un gruppo di persone durante il suo comizio a Novate Milanese, poco fuori il capoluogo lombardo. I contestatori si sono presentati fuori dalla struttura per far sentire il loro pensiero contrario a quello del leader della Lega L'articolo Matteo Salvini contestato a Novate Milanese, striscioni, urla e fischi al comizio del ministro: “Prima le persone” proviene da Il ...

MATURITÀ 2019 - ESAME DI STATO MIUR/ SpauracChio 2° prova e tototraccia temi italiano : MATURITÀ 2019, ESAME di STATO MIUR: verso la Prima prova, tototraccia temi d'italiano da Pascoli fino al bullismo. 'Terrore' seconda prova e orale.

Aggredisce i vicini e picChia i poliziotti : arrestato : Mariagiulia Porrello E’ accaduto in un condominio di Busto Arsizio a seguito di una discussione: gli agenti intervenuti hanno ricevuto dall’uomo, armato di coltello e cintura borchiata, sputi, minacce, pugni e calci. Tre sono finiti in ospedale Notte di follia in un condominio di Busto Arsizio (Varese) dove poco dopo la mezzanotte di ieri un uomo ha aggredito i vicini. La violenza si è riversata poi anche contro i poliziotti del ...

Fifa - numero due arrestato : “Corruzione”. È a capo della Confederazione africana. Chi lo aveva accusato è stato licenziato : Il presidente della Caf, la Confederazione del calcio africano, Ahmad Ahmad, anche vicepresidente della Fifa, è stato arrestato ed è stato interrogato dalle autorità francesi. Secondo le prime informazioni riportate da La Gazzetta dello Sport, è accusato di corruzione. “Ahmad è stato interrogato in relazione a delle accuse che riguardano il suo mandato di presidente della Caf”, si legge in una nota della Fifa. Ex ministro del governo ...

Minorenni stuprate in nome di Dio! Arrestato guru della Chiesa La luz del Mundo : Naasón Joaquín García, il capo della chiesa messicana “La Luz del Mundo” (“La Luce del mondo”, ndr), è stato Arrestato martedì all'aeroporto di Los Angeles appena sbarcato. Considerato da quasi due milioni di fedeli un “apostolo di Gesù”, è accusato di abusi sessuali su minori, di possessione di materiale pedopornografico e di traffico di esseri umani. Assieme a García sono finite in prigione anche due donne, Alondra Margarita Ocampo, 36 anni, e ...

Portantino picChiato all'Umberto I di Roma - caccia all'aggressore : era stato scarcerato da poco e in attesa d'espulsione : Il violento pestaggio da parte di un nigeriano, scattato mentre l'addetto distribuiva dei volantini, ripreso dalle telecamere di sorveglianza del Policlinico. Subito identificato dai carabinieri

Portantino picChiato all'Umberto I di Roma - è ancora caccia all'aggressore : era stato scarcerato da poco : Si tratta di un nigeriano in attesa di espulsione. Il violento pestaggio, scattato mentre l'addetto distribuiva dei volantini, è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza del policlinico

Maltempo in Serbia : diChiarato lo stato d’emergenza a Krupanj : A seguito della recente ondata di Maltempo che ha investito la Serbia, le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza a Krupanj: secondo l’emittente “Rts” sono allagate 50 abitazioni e la scuola elementare del paese, ed i torrenti sono esondati. Nei giorni scorsi circa 300 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case a causa delle alluvioni che hanno interessato l’area centrale del Paese: ...

Cos’è stato lo sbarco in Normandia 75 anni fa (e perché si Chiama D-day) : Lo sbarco (foto: ©Girella/Lapresse) Il destino non si decide mai in un ventiquattr’ore, ma se non ci fosse stato il D-day la nostra vita sarebbe stata sicuramente molto diversa. Il 6 giugno del 1944, esattamente 75 anni fa, gli alleati sbarcarono infatti in Normandia, dando inizio alla liberazione dell’Europa dall’occupazione nazifascista durante la Seconda guerra mondiale. L’evento è passato alla storia come D-Day perché ...

Maltempo Emilia Romagna : “Già Chiesto lo stato di calamità” : Alla luce del Maltempo che si e’ abbattuto a maggio sull’Emilia-Romagna, la richiesta dello stato di calamita’ e’ una cosa che la Regione ha “gia’ fatto e pubblicamente comunicato”. Cosi’, in una nota, l’assessore regionale alla Protezione civile, Paola Gazzolo, prende posizione sulla sollecitazione a chiedere lo stato di calamita’ rivolta alla stessa Regione da Simona Vietina, deputata ...