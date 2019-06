C' è fermento per il 6° Autoslalom Sciacca Terme

Vela – Grande fermento per il Gavitello D’Argento Trofeo Bruno Calandriello 2019 : Gavitello D’Argento Trofeo Bruno Calandriello 2019: Lavori in corso A meno di 40 giorni dall’inizio del Gavitello D’Argento, organizzato dallo Yacht Club Punta Ala, dal 7 al 9 giugno 2019, c’è gran fermento per la formazione delle squadre da parte dei circoli che desiderano partecipare a questo prestigioso evento di altura a squadre. @ Fabio Taccola Ricordiamo che quest’anno è stata semplificata la formula della regata e per partecipare ...